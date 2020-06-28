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Ворскла - Олимпик 0:0. Видеообзор матча

Премьер-лига
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Нули на табло в Полтаве

Ворскла - Олимпик 0:0. Видеообзор матча
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Вашему вниманию видеообзор матча 28-го тура между "Ворсклой" и "Олимпиком".

Полтава. Стадион "Ворскла" им. Бутовского
Главный арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)
Ассистенты: Владимир Жарый (Павлоград), Ярослав Трехлиб (Днепр)
Ворскла - Олимпик 0:0
Ворскла: Александр Ткаченко, Игорь Пердута, Эдин Шехич, Владислав Кулач (Олег Власов 62), Руслан Степанюк, Владимир Чеснаков, Давид Пуцлин, Евгений Опанасенко, Ибрахим Кане, Денис Васин (Даниил Кравчук 38), Павел Ребенок (Луис Густаво Пальярес 47)
Олимпик: Артём Кичак, Дмитрий Гришко, Захедитабар Шахаб (Денис Баланюк 64), Иван Зотько, Даниэль Романовский (Андрей Кравчук 64), Виталий Балашов (Евгений Пасич 64), Максим Тейшейра, Никита Кравченко, Евгений Цымбалюк (Назар Вербный 45), Орест Лебеденко, Сергей Политыло
Предупреждения: Давид Пуцлин 41 - Захедитабар Шахаб 22, Сергей Политыло 45, Назар Вербный 53

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В статье: Ворскла (Полтава) Олимпик (Донецк) УПЛ
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