Рябоконь о победе над Динамо: Мы остаемся в теме. В борьбе за пьедестал и зону еврокубков

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь поделился мыслями после победы над киевским "Динамо" в матче 28-го тура УПЛ.

- Мы остаемся в теме. В борьбе за пьедестал и зону еврокубков.

- "Десна" пропустила быстрый мяч. Но сумела победить.

- У нас был разговор на эту тему. Так же было и в матчах с "Зарей" и "Шахтером". Сегодня мы тоже пропустили на первых минутах. Это где-то отрицательно влияет на нашу команду. Но сегодня банально проявили характер, быстро сравняли счет. В первом тайме мы уступали в общекомандном движении, где-то удавался нам прессинг. Поэтому молодцы.

- Заслужили победу?

- Считаю, да. Скорее всего, это просто мастерство Гитченко - опытного игрока. Арвеладзе только вышел на замену, хорошо подал, буквально первым касанием, а Гитченко выиграл борьбу, - рассказал Рябоконь.