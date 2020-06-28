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Рябоконь о победе над Динамо: Мы остаемся в теме. В борьбе за пьедестал и зону еврокубков

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник "Десны" подвел итоги победы над киевлянами

Рябоконь о победе над Динамо: Мы остаемся в теме. В борьбе за пьедестал и зону еврокубков
Новина українською

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь поделился мыслями после победы над киевским "Динамо" в матче 28-го тура УПЛ.

- Мы остаемся в теме. В борьбе за пьедестал и зону еврокубков.

- "Десна" пропустила быстрый мяч. Но сумела победить.

- У нас был разговор на эту тему. Так же было и в матчах с "Зарей" и "Шахтером". Сегодня мы тоже пропустили на первых минутах. Это где-то отрицательно влияет на нашу команду. Но сегодня банально проявили характер, быстро сравняли счет. В первом тайме мы уступали в общекомандном движении, где-то удавался нам прессинг. Поэтому молодцы.

- Заслужили победу?

- Считаю, да. Скорее всего, это просто мастерство Гитченко - опытного игрока. Арвеладзе только вышел на замену, хорошо подал, буквально первым касанием, а Гитченко выиграл борьбу, - рассказал Рябоконь.

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В статье: Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Александр Рябоконь УПЛ
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Источник:
ПРОФУТБОЛ
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Комментарии (3)
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ffggpl (Харьков)
28.06.2020 в 23:21
Желаю Вам занять второе место! Вы красавцы ребята. Чернигов так держать!!!
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prostors (Вольногорск)
28.06.2020 в 23:21
МОЛОДЦЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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+1
-2
avatar
simargl (Чернигов)
28.06.2020 в 23:04
Гича просто красавец!!! Вторая молодость !!! Дай Бог ему здоровья и спортивного долголетия !!!!
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+2
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