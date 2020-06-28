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Беньямин Вербич: Цыганков - настоящий лидер, капитан. Он очень нужен Динамо

Премьер-лига
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Вингер "бело-синих" прокомментировал поражение от "Десны"

Беньямин Вербич: Цыганков - настоящий лидер, капитан. Он очень нужен Динамо
Новина українською

Вингер киевского "Динамо" Беньямин Вербич поделился мыслями после поражения от "Десны" в матче 28-го тура УПЛ.

- Очень обидно пропустить гол на последних минутах. Всего за три минуты до этого мы сравняли счет, забив второй мяч. У нас был еще один момент чтобы забить победный мяч. Но затем "Десна" заработала угловой, и мы снова пропустили… Нам нужно проанализировать ошибки, понять, в чем их причины, и к следующей игре их исправить.

- Виктор Цыганков сегодня вышел с первых минут и забил два гола. Он сегодня стал тем, кто вел команду вперед?

- Витя – настоящий лидер, капитан. Он нам очень нужен. Я рад, что он вернулся после травмы. Он – очень хороший футболист, который обязательно поможет команде в решающих матчах сезона.

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В статье: Десна (Чернигов) Динамо (Киев) УПЛ Беньямин Вербич
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Источник:
fcdynamo.kiev.ua
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