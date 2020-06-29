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Алексей Михайличенко: Отсутствие Миколенко, Попова и Сидорчука сказалось на рисунке игры

Премьер-лига
(2 голосов)

Наставник киевлян высказался о кадровых проблемах "Динамо"

Алексей Михайличенко: Отсутствие Миколенко, Попова и Сидорчука сказалось на рисунке игры
Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко рассказал о кадровых проблемах "бело-синих" после поражения от "Десны" в матче 28-го тура УПЛ.

- Почему в Чернигов не приехал Попов?

- Денис, к сожалению, получил небольшое повреждение на последней тренировке перед выездом на игру. Кадровые проблемы, которые у нас возникли в связи с отсутствием Миколенко, Попова и Сидорчука с первых минут в какой-то степени сказались на рисунке игры.

- Появление на поле Сидорчука добавило "Динамо" креативности? Стало появляться больше опасных моментов…

- Просто нужно начинать играть не со второго тайма, а с первого. И не важно, кто выходит на футбольное поле. Если эти игроки попали в основной состав, они должны делать то, что нужно для команды.

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В статье: Алексей Михайличенко Десна (Чернигов) Динамо (Киев) УПЛ
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Источник:
fcdynamo.kiev.ua
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Комментарии (7)
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Карбид (Ник)
29.06.2020 в 01:42
Лесик, ты лучший. Здоровья тебе и прекрасного настроения. Так радовать, а местами веселить даже Блохину не удавалось.
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
29.06.2020 в 00:57
Ха-ха-ха... Сидорчук - креативный игрок... У меня во дворе пень креативнее.
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ПетроФ (Луцьк)
29.06.2020 в 00:46
Міха- всьо
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prostors (Вольногорск)
29.06.2020 в 00:45
в какой-то степени сказались на рисунке игры..............Иди пейзажи рисуй художник ты наш.
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ПетроФ (Луцьк)
29.06.2020 в 00:34
а може треба визнати що немає тренера?
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0
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kampodua (Київ)
29.06.2020 в 00:31
Його ще не погнали?
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Футбольный спам (Киев)
29.06.2020 в 00:08
Капец, нет слов
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