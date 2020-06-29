Алексей Михайличенко: Отсутствие Миколенко, Попова и Сидорчука сказалось на рисунке игры

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко рассказал о кадровых проблемах "бело-синих" после поражения от "Десны" в матче 28-го тура УПЛ.

- Почему в Чернигов не приехал Попов?

- Денис, к сожалению, получил небольшое повреждение на последней тренировке перед выездом на игру. Кадровые проблемы, которые у нас возникли в связи с отсутствием Миколенко, Попова и Сидорчука с первых минут в какой-то степени сказались на рисунке игры.

- Появление на поле Сидорчука добавило "Динамо" креативности? Стало появляться больше опасных моментов…

- Просто нужно начинать играть не со второго тайма, а с первого. И не важно, кто выходит на футбольное поле. Если эти игроки попали в основной состав, они должны делать то, что нужно для команды.