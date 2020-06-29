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Севидов увидел в Динамо лишь одного игрока с задатками плеймейкера

Премьер-лига
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И тот выходит только на замену

Севидов увидел в Динамо лишь одного игрока с задатками плеймейкера
Новина українською

Известный украинский тренер Александр Севидов дал оценку позиции плеймейкера в киевском "Динамо".

Представьте себе, сколько противоречий переживает Алексей Михайличенко! Человек, который играл фактически на той же позиции, который вел игру [команды] и сам мог решить судьбу матча!

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Насколько отсутствие квалифицированного игрока с задатками плеймейкера [в современном "Динамо"], я не берусь обсуждать тренерскую работу киевлян, но единственный игрок с такими задатками - это Шапаренко. Он может вести игру с ее ощущением и с тонким пасом. Но по каким-то причинам он не играет.

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В статье: Алексей Михайличенко Александр Севидов Динамо (Киев) Николай Шапаренко
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