Севидов увидел в Динамо лишь одного игрока с задатками плеймейкера

Известный украинский тренер Александр Севидов дал оценку позиции плеймейкера в киевском "Динамо".

Представьте себе, сколько противоречий переживает Алексей Михайличенко! Человек, который играл фактически на той же позиции, который вел игру [команды] и сам мог решить судьбу матча!

Насколько отсутствие квалифицированного игрока с задатками плеймейкера [в современном "Динамо"], я не берусь обсуждать тренерскую работу киевлян, но единственный игрок с такими задатками - это Шапаренко. Он может вести игру с ее ощущением и с тонким пасом. Но по каким-то причинам он не играет.