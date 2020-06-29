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Один из героев матча Десна - Динамо увидел заколдованные минуты северян

Премьер-лига
(2 голосов)

Пропускают прежде всего тогда

Один из героев матча Десна - Динамо увидел заколдованные минуты северян
Новина українською

Андрей Гитченко, центральный защитник "Десны", дал комментарий после победы над "Динамо" в 28 туре УПЛ (3:2).

- Что значит забить победный мяч?

- Конечно, масса эмоций. Тем более мы всю игру вели в счете, пропустили практически в конце встречи. Было очень обидно. Этот гол в конце еще больше эмоций дал. Считаю, что мы заслуженно победили. Для нас это большой шаг вперед.

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- "Десна", пропускает, отыгрывается и выигрывает. Можно сказать, что теперь по команде закрепилось звание мужиков?

- Не знаю, мы третий матч подряд пропускаем на первых минутах - с "Зарей" на первых минутах, с "Александрией" в первые минуты после перерыва, сегодня с "Динамо" тоже на 3 минуте! Какие-то заколдованные первые минуты! В следующий раз будем в эти минуты максимум концентрации включать. Ведь что-то ненормальное происходит (смеется).

- Как не сломаться после быстро пропущенного мяча?

- Честно, я вам не скажу. Мы почти сломались. На 85-й минуте пропустили гол, он так ломает, честно. Видите ли, был стандарт, повезло - забили гол.

- Что значит победить "Динамо"?

- Для нас это история. Это лишь второй раз, поэтому ...движемся вперед.

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В статье: Андрей Гитченко Десна (Чернигов) Динамо (Киев) УПЛ
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Источник:
Профутбол

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