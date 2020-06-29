Экс-судья АПЛ дал оценку работе украинских рефери в матче Колоса и Динамо

Кот Хакетт, экс-арбитр АПЛ 1976-1994 годов, бывший глава судейского корпуса Англии, который входит у топ-100 футбольных судей мира, оценил работу ВАР-арбитра Арановского и главного рефери Бойко в матче 27 тура.

В частности Хакетт обратил внимание на момент на 62 минуте, когда был назначен первый пенальти в ворота "Колоса".

Рефери был в хорошей обзорной позиции и не отреагировал на падение игрока. Удивлен, что арбитр ВАР считал это серьезной и очевидной ошибкой. На игроке, который утверждал, что его потянули, не было фола. Также его нельзя обвинить в симуляции. Вывод - неправильное назначение пенальти.

Второе пенальти в ворота "Динамо" на 68 минуте

Игрок в черной форме ["Колоса"], бежит в штрафную и падает на землю. При этом симулирует. Рефери назначает пенальти, поскольку защитник якобы незаконно выставил руку. Но это не повод ставить пенальти. Вывод - неправильное назначение пенальти.

76 минута, не назначен пенальти в ворота "Колоса"

Рефери неправильно назначает пенальти после длительного просмотра эпизода ВАР сначала арбитром ВАР, а затем и самостоятельно. Рефери отменяет решение поставить пенальти, ведь оно было ошибочным - никаких нарушений не было.

85 минута, второй пенальти в ворота "Колоса"

Игрок в белой футболке ["Динамо"] падает на землю в штрафной. Эпизод не был замечен главным арбитром, поскольку не попал в его поле зрения. Судья просмотрел момент на мониторе, вернулся на поле и назначил пенальти за задержку форварда защитником.

Откровенно говоря, если бы рефери увидел этот момент на протяжении игры, я сомневаюсь, что свистнул бы нарушение правил. Но после просмотра ВАР у него не оставалось другого выбора, чем как назначить 11-метровый. Без сомнения, состоялась чистая задержка нападающего, несмотря на театральное падение игрока на землю.

Мы в Англии называем это "мягкий" пенальти - антоним к "железному". Я бы сказал, что этот фол тянул на 4 по шкале от 1 до 10. По моему мнению, большинство рефери проигнорировали бы этот момент. Впрочем защитник поступил глупо, потому тянул соперника очень откровенно. Защитникам нужно быть более внимательными, когда смотрит ВАР.