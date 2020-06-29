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Экс-судья АПЛ дал оценку работе украинских рефери в матче Колоса и Динамо
Неразумные действия защитника и разница между "мягким" и "железным" 11-метровым
Кот Хакетт, экс-арбитр АПЛ 1976-1994 годов, бывший глава судейского корпуса Англии, который входит у топ-100 футбольных судей мира, оценил работу ВАР-арбитра Арановского и главного рефери Бойко в матче 27 тура.
В частности Хакетт обратил внимание на момент на 62 минуте, когда был назначен первый пенальти в ворота "Колоса".
Рефери был в хорошей обзорной позиции и не отреагировал на падение игрока. Удивлен, что арбитр ВАР считал это серьезной и очевидной ошибкой. На игроке, который утверждал, что его потянули, не было фола. Также его нельзя обвинить в симуляции. Вывод - неправильное назначение пенальти.
Второе пенальти в ворота "Динамо" на 68 минуте
Игрок в черной форме ["Колоса"], бежит в штрафную и падает на землю. При этом симулирует. Рефери назначает пенальти, поскольку защитник якобы незаконно выставил руку. Но это не повод ставить пенальти. Вывод - неправильное назначение пенальти.
76 минута, не назначен пенальти в ворота "Колоса"
Рефери неправильно назначает пенальти после длительного просмотра эпизода ВАР сначала арбитром ВАР, а затем и самостоятельно. Рефери отменяет решение поставить пенальти, ведь оно было ошибочным - никаких нарушений не было.
85 минута, второй пенальти в ворота "Колоса"
Игрок в белой футболке ["Динамо"] падает на землю в штрафной. Эпизод не был замечен главным арбитром, поскольку не попал в его поле зрения. Судья просмотрел момент на мониторе, вернулся на поле и назначил пенальти за задержку форварда защитником.
Откровенно говоря, если бы рефери увидел этот момент на протяжении игры, я сомневаюсь, что свистнул бы нарушение правил. Но после просмотра ВАР у него не оставалось другого выбора, чем как назначить 11-метровый. Без сомнения, состоялась чистая задержка нападающего, несмотря на театральное падение игрока на землю.
Мы в Англии называем это "мягкий" пенальти - антоним к "железному". Я бы сказал, что этот фол тянул на 4 по шкале от 1 до 10. По моему мнению, большинство рефери проигнорировали бы этот момент. Впрочем защитник поступил глупо, потому тянул соперника очень откровенно. Защитникам нужно быть более внимательными, когда смотрит ВАР.
Кот Хакетт подытожил, что арбитрам надо проходить больше тренировок с ВАР, чтобы обеспечить лучшую работу системы.
Неудовлетворительная работа судей требует оперативных консультаций, чтобы обеспечить надежность работы ВАР. Мой совет арбитру - обязательно взять эти слова во внимание и в следующих играх он сможет поднять свой уровень осведомленности.
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