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Наставник Олимпика шокирован арбитражем - у игрока команды скорее всего перелом ноги

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(2 голосов)

А рефери на тот момент не отреагировал

Наставник Олимпика шокирован арбитражем - у игрока команды скорее всего перелом ноги
Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера "Олимпика" Игорь Климовский дал свою оценку нулевой ничье своей команды на выезде с полтавской "Ворсклой" в матче 28-го тура УПЛ.

Мы неплохо играли. Создавали моменты. Нашей команде не хватает агрессии, решительности в атаке. Это очень важный компонент. Ворваться в штрафную и забить гол! Очень хотелось выиграть.

В целом мы контролировали игру. Был отрезок в начале второго тайма, когда соперник завладел преимуществом, но мы освежили игру, провели ряд замен, и снова перехватили инициативу. Мы знали, что "Ворскла" сыграла на неделе 120 минут против "Мариуполя", и было видно, что в конце они подсели, им было очень трудно. Нам не удалось воспользоваться этим.

У Цымбалюка очень серьезная травма. Нога хрустнула. Скорее всего, это перелом. Удивительно, как судья мог не отреагировать на этот эпизод! Это вторая желтая карточка для игрока соперника - удаление ...К судье у меня очень большие претензии! Он принял ряд странных решений, часто передергивал игру. Хотелось бы видеть более качественную работу от арбитров.

Надо похвалить нашу оборону. В защите мы сыграли очень надежно.

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В статье: Ворскла (Полтава) Олимпик (Донецк) Евгений Цымбалюк Игорь Климовский
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Источник:
Олімпік

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