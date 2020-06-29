Александр Севидов отметил фактор вратаря Бущана для киевского Динамо

Александр Севидов, тренер, который в свои 50 лет успел поработать с 8 украинскими клубами, рассказал UA-Футбол о своих впечатлениях от матча 28 тура УПЛ "Десна" - "Динамо" (3:2).

"Десна" заслужила победу, команда создала больше моментов. Северяне вели свою любимую игру, а все без исключения команды Александра Рябоконя умеют защищаться - это ни для кого не секрет. И сломать их, не продемонстрировав максимальных скоростей, как это делала "Заря" в предыдущем туре, почти невозможно. Особенно когда "Десна" ведет в счете.

Они чувствовали себя как рыба в воде. Честь и хвала "Динамо" за то, что сумели отыграться, но результат ...закономерен. На последних минутах такого достаточно невыразительного матча мы получили триллер. Надо отдать должное "Динамо" - они заставили команду из Чернигова прижаться к своим воротам. Забили свой гол, еще могли забить. Но было слишком поздно, силы стали покидать динамовцев. Помните, сколько раз черниговцы выходили на Бущана? Если бы он действовал неудачно - игра могла бы закончиться гораздо раньше.

Севидова спросили о том, почему "Десна" так прижалась к своим воротам, возможно именно таким было указание Александра Рябоконя.