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Клуб УПЛ решил сняться с соревнований - СМИ

Премьер-лига
(2 голосов)

Инициатива "нового совладельца"

Клуб УПЛ решил сняться с соревнований - СМИ
Новина українською

"Карпаты" на этой неделе объявят о снятии с Украинской Премьер-лиги. Клуб имеет 5 млн долларов долгов, а потому не получит лицензию на следующий сезон УПЛ, сообщает ТаТоТаке.

Лицензирование заканчивается во вторник, 30 июня.

В течение трех последних недель совладелец "Карпат" Олег Смалийчук находится в Украине и пытается встретиться с другим совладельцем Игорем Коломойским, чтобы обсудить стратегию клуба. Также он хотел, чтобы Коломойский погасил 50% долгов - остальные 50% Смалийчук взял бы на себя и продолжил бы финансировать клуб.

Или же, если Коломойский откажет, Смалийчук готов был выкупить его долю в клубе, наверное, как рассрочка, ведь его доля стоит 25 млн долларов. По крайней мере он хотел говорить с Коломойским и предложил ему эти 2 варианта.

Однако Игорь Коломойский встречаться и разговаривать с Смалийчук не захотел.

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Смалийчук вынужден идти на такой шаг, потому что нет смысла тратить деньги на эти матчи, если команда все равно не получит лицензию на следующий сезон.

Сейчас у Олега Смалийчука есть вариант, при котором будет создан новый клуб "Карпаты", при этом может быть возможность, что он начнет выступать не в любительской лиге, а во Второй или сразу в Первой.

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В статье: УПЛ Карпаты (Львов)
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (28)
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Forfend (Ivano-Frankivsk)
29.06.2020 в 12:41
Давно пора вже було цей цирк завершити
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+2
-1
Dimoncho (Kharkov)
29.06.2020 в 12:38
Коломойский - чистый уёб..к
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0
-2
Technical
29.06.2020 в 12:32
2,5 млн доларів для Коломойського - це як для кожного із нас з вами, читачів сайту, 2500 грн. Чи віддав би я, наприклад, 2500 грн для порятунку клубу, половина якого належить мені? Думаю, віддав би. І думаю, більшість читачів зробили б так саме.Висновок про Ігоря Валерійовича напрошується сам.
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0
0
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Drovko (Lviv)
29.06.2020 в 12:35
Мова не про 2.5млн, а про 25-30....відчуваєш різницю?
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0
-1
Technical
29.06.2020 в 12:36
Хм... так зверху ж чорним по білому пише, що борг Карпат - 5 млн доларів. Чи є ще якась інформація?
0
0
Dandelion79
29.06.2020 в 12:45
5 млн - це борг який необхідно зараз покрити а 25-30 млн - це загальна вартість частки Коломойського, щоб викупити
0
0
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Drovko (Lviv)
29.06.2020 в 12:58
5 млн. це борги, які треба погасити прямо зараз, щоб клуб міг отримати атестат на наступний сезон. А 25-30 лямів це гроші, які Колома вклав колись у Карпати. І які схоче як мінімум повернути, щоб вийти хоча б в нуль.
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0
0
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Drovko (Lviv)
29.06.2020 в 12:28
Клуб самозванців і клоунів. А ще брехунів. Якщо це правда, а велика ймовірність, що правда....Пам'ятаю, як розпинався Яцишин, говорячи, що Карпати готові дограти сезон на будь-яких умовах. Будь-яким складом. Навіть дітьми. А тепер що виходить? Всі під них підлаштовувалися, йшли назустріч, а як прийшлося до діла, вони просто з'їхали. Некрасиво, м'яко кажучи. Але від цього клубу я нічого іншого і не чекав. "#1" у Львові....бренд....смішно ...вівці є вівці, правильно Смал сказав колись..Важко витримати такий щільний графік, практично живучи в автобусі. Але ФК Львів же якось тримається. І грає, як може. А тут з'їздили в сусідній Луцьк один раз і всралися....
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+1
-3
Sandra777 (Львів)
29.06.2020 в 12:31
Пес до буди бігом
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+1
-2
avatar
Drovko (Lviv)
29.06.2020 в 12:37
А що? Правда очі коле? Іди лісом, клоун, з вас вся Україна вже сміється, не ганьбіться ще більше....хоча куди вже більше...
+1
-1
Sandra777 (Львів)
29.06.2020 в 12:40
Якщо ти такий фан фе фекала щого на виїзд в Луцьк не приїхав?.бо ти жлоб і сикса і тільки вмієш що тут Карпати комарити ,дивися на своє гамно які ю-19 в 11 на 10 немогли обіграти
+1
0
avatar
Drovko (Lviv)
29.06.2020 в 12:49
Я до Луцька не приїхав, бо не в Україні зараз. А щодо хто кого не зміг обіграти, це і до вас відноситься. Це ж ви наче # 1 у Львові, бренд міста)))) найсильніша команда Зх. України чи я щось плутаю?)))
0
0
Андрюха-71 (Львів)
29.06.2020 в 12:58
бровко, не гавкай, твій феКал скоріше здохне, можеш в тому не сумніватись
Ответить
0
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
29.06.2020 в 12:14
Неужели в аматоры пойдут?
Ответить
+2
-1
avatar
Serega1111 (Киев)
29.06.2020 в 12:13
Клоуны. Какая Первая/Вторая лига? В аматоры нафиг, пока не появятся в клубе серьезные люди
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+3
-2
Sandra777 (Львів)
29.06.2020 в 12:29
Кловунам вчора три палки закинула команда яка че кілька років тому грала в 2 лізі
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+3
0
avatar
Serega1111 (Киев)
29.06.2020 в 12:35
Не буду возражать), но то были другие кловуны...
0
-2
alex.belogubko (одесса)
29.06.2020 в 12:06
вот вам и Смалийчук угробит Карпаты --хорошо что не выбрали в президенты УПЛ угробил бы весь футбол а начнёте вы с любителей дорога будет длинная
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+4
0
avatar
Инспектор ( )
29.06.2020 в 12:10
Дорогу еще пройти надо
Ответить
0
0
Sandra777 (Львів)
29.06.2020 в 12:05
Коломойська морда звали з Карпат а то ми тобі покажемо Львівській дух і поїдеш дальше на родину як при Порошенку ,
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+1
-1
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Drovko (Lviv)
29.06.2020 в 12:30
Який львівський дух? В кого? В овець? Один раз з'їздили в Луцьк і вже всралися?....І щоб не повторюватися, прочитай мій коментар вище
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0
-1
Sandra777 (Львів)
29.06.2020 в 12:34
Фекал дурний ти дивсь щоб твій фе фекал на наступний сезон заявився
0
-1
avatar
Drovko (Lviv)
29.06.2020 в 12:47
Причому тут наступний сезон, телепню? Ти, що зовсім тупий? Ну, припустимо не заявиться і що? Такі українські реалії. Скільки клубів зникло за 10 останніх років через фінансові негаразди?....А тут мова йде про те, що ваш недоклуб говорить одне, а робить зовсім інше....якщо вже зовсім просто по народному...то балаболи. Бо заявляють, одне, а як приходиться до діла, тупо з'їзджають. Так дійшло чи ще раз повторити?? Немає грошей, то скажіть прямо....так і так, нічим утримувати клуб, тому ми знімаємося чемпіонату. Все питань ніяких не буде. А тут отой цирк....ми готові, на будь-яких умовах ...навіть дітьми....підіть нам назустріч, зрозумійте ситуацію....ну пішли, зрозуміли і що? А Карпати тупо з'їхали. Клоуни. І це ще м'яко кажучи....
0
0
Fritz (Кузнецовск)
29.06.2020 в 12:03
Наконец то! Хоть следующий чемпионат будет без клоунов!
Ответить
+4
-2
avatar
Инспектор ( )
29.06.2020 в 11:58
Дыминский через Смайличука
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0
0
Liverpool 333 (Кировоград )
29.06.2020 в 11:43
Такие махинации Смалийчука, стать совладелецем Карпат чтобы потом его снять с чемпионата, а до этого он не знал сколько долгов в клубе мутить что-то этот гоблин.
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+4
0
avatar
xo66it (Оболонский Рейх)
29.06.2020 в 11:40
2020 інколи здається вже не таким поганим роком
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+3
0
Technical
29.06.2020 в 12:34
Насправді, жахливий рік...
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0
0


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