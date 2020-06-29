Клуб УПЛ решил сняться с соревнований - СМИ

"Карпаты" на этой неделе объявят о снятии с Украинской Премьер-лиги. Клуб имеет 5 млн долларов долгов, а потому не получит лицензию на следующий сезон УПЛ, сообщает ТаТоТаке.

Лицензирование заканчивается во вторник, 30 июня.

В течение трех последних недель совладелец "Карпат" Олег Смалийчук находится в Украине и пытается встретиться с другим совладельцем Игорем Коломойским, чтобы обсудить стратегию клуба. Также он хотел, чтобы Коломойский погасил 50% долгов - остальные 50% Смалийчук взял бы на себя и продолжил бы финансировать клуб. Или же, если Коломойский откажет, Смалийчук готов был выкупить его долю в клубе, наверное, как рассрочка, ведь его доля стоит 25 млн долларов. По крайней мере он хотел говорить с Коломойским и предложил ему эти 2 варианта.

Однако Игорь Коломойский встречаться и разговаривать с Смалийчук не захотел.

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