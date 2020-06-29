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(Анти) Герой футбольного дня. Алексей Михайличенко

Премьер-лига
(3 голосов)

По итогам матча против Десны (2:3)

(Анти) Герой футбольного дня. Алексей Михайличенко
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

С двенадцати возможных очков в противостоянии с "Десной" "Динамо" в этом сезоне получило всего четыре. Это в борьбе с соперником, который проводит на элитарном уровне украинского футбола лишь второй сезон, и у которого никаких достижений нет. Это соперник, суммарная трансферная стоимость игроков которого почти вдвое ниже стоимости одного только Виктора Цыганкова. Соперник, которого когда-то "Динамо" могло бы обыграть в полноги.

Сейчас же реалии таковы, что "Динамо" и "Десна" – команды одного уровня. Черниговцы даже чуть-чуть впереди, ведь кроме преимущества в сугубо игровых компонентах (выходы в контратаки, командные действия в защите, правильная структура при атаках и защите на стандартах), футболисты "Десны" проявляют больше характера и выдержки. Для "Десны" не такой критичной является потеря одно-двух игроков основной обоймы. У "Динамо" же отсутствие Миколенко, Сидорчук, Цыганкова или Вербича – это катастрофа.

(Анти) Герой футбольного дня. Алексей Михайличенко - изображение 1

Алексей Михайличенко после матча имел достаточно пищи для размышлений и, кроме извинений перед болельщиками, с красными от стыда щеками мог вынести в публичную плоскость любую тему, связанную с проблемами своей команды. Возможно, проявив понимание того, что он и его подопечные движутся куда-то не туда, Алексей Александрович хоть немного загладил бы свою вину и утолил бы боль неравнодушных к судьбе команды людей. Однако он решил пойти другим путем и после поединка, в котором мы увидели четкое как для украинских реалий судейство, решил вспомнить об арбитраже.

"Может, мне показалось, но ребята говорят, что была игра рукой перед назначением углового. Но это дело судей.

По судьям ничего не хочу говорить. Просто немного не понял: проходил мимо судейской раздевалки после матча, там радости и оваций было не меньше, чем в раздевалке "Десны". Вот для меня это вопрос", - сказал тренер "Динамо", которого о судействе, собственно, и не спрашивали. И то, что не спрашивали – это логично, ведь для тех, кто адекватно оценивает события на поле, было заметно, что работа бригады арбитров никак не повлияла на распределение сил в матче.

(Анти) Герой футбольного дня. Алексей Михайличенко - изображение 2

Это сказал тот же тренер, который неделю назад после матча с "Колосом" на обоснованный и закономерный вопрос об арбитраже отказался говорить о судьях, отметив лишь, что на поединке работал ВАР, а с ВАРом спорить не получается ни у кого. Вчера ВАР тоже работал, и вчера говорить о судействе было значительно меньше оснований, чем после матча "Динамо" - "Колос". Но вчера, в отличие от поединка имени Сергея Бойко, "динамовцы" не победили, поэтому громоотвод для Алексея Михайличенко нужен было как воздух. Однако его выбор оказался таким же убогим, как и игра "Динамо".

"Динамо" все еще может занять второе место в турнирной таблице и квалифицироваться в Лигу чемпионов. Но если от этой задачи зависит выбор тренера на следующий сезон, то не лучше ли начать перестройку непосредственно из Лиги Европы без Алексея Михайличенко?

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В статье: Алексей Михайличенко Динамо (Киев) герой футбольного дня
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Комментарии (7)
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Spokoyno (Киев)
29.06.2020 в 12:37
Сучасний футбол, це перш за все що ПОБУДУВАВ тренерський штаб! І поневіряння Динамо яскравий тому приклад. Як можна маючи 6 з 11 "найкращих гравців у групі ЛЄ" не зайняти навіть друге місце? Як можна постійно програвати командам "дешевшим Циганкова"? Не забуваємо, що "п'ятнадцять півзахисників" на п'ять місць це теж до чого "приклав руку" ОМ... Тому питання до менеджменту ДК більше ніж потрібно!
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dp_dp (Ukraine)
29.06.2020 в 12:44
Тренер-да. Но может пора перестать тасовать Солей? При чем тут виртуальная стоимость Цыганкова если у тебя по остальным позициям дыры. Буяльский, Шабанов, Попов, Андриевский, Русин, Караваев,да тот же Сидарчук и другие-это они призваны быть теми кто будет создавать разницу в классе? Уцепились в того хрупкого Цыганкова, забывая что в остальном, кроме Миколенко-нынешнее ДК по кадрам-это Александрия.
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Spokoyno (Киев)
29.06.2020 в 12:57
А ви подивиться у скільки оцінюють названих гравців незалежні експерти... Їх трансферна вартість вища ніж абсолютної більшості гравців УПЛ. У тій же збірній групи ЛЄ названі вами гравці теж фігурують! Чи "синдром тещі" заважає побачити ситуацію? Буяльський кращий бомбардир червня, проте сліпишам цього побачити не дано! У них все що пов'язано з ДК жахливо... А правда їх не цікавить.
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prockop4uck (Киев)
29.06.2020 в 12:07
Копченного крайним сделают, может манатки собирать. Лесик на этой почве и будет строить оборону перед Сурком.
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dp_dp (Ukraine)
29.06.2020 в 12:00
Все верно. По ВАР-да, смешно. Как- то в прошлом матче желания не было, обсуждать а тут просто проявил инициативу:)
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digitex (Николаев)
29.06.2020 в 12:00
Лучше начать перестройку без Алексея Александровича, у него был целый сезон и зимние сборы чтобы построить игру. Не получается уступи месть у кого получиться.
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dp_dp (Ukraine)
29.06.2020 в 12:05
Михайличенко как и другие динамовские сердца-это путь вникуда. Но и играя Андриевским, Шабановым и большей части команды такого же уровня далеко не уйдешь от той же Зари, Десны. Господа, давно пора понять что у ДК по кадрам нет запаса. Кроме Цыганкова и Миколенко выделить некого. Эти двое не смогут делать стабильно разницу. Убери их и ДК-команда уровня Александрии,,+-.
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