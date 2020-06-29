(Анти) Герой футбольного дня. Алексей Михайличенко

С двенадцати возможных очков в противостоянии с "Десной" "Динамо" в этом сезоне получило всего четыре. Это в борьбе с соперником, который проводит на элитарном уровне украинского футбола лишь второй сезон, и у которого никаких достижений нет. Это соперник, суммарная трансферная стоимость игроков которого почти вдвое ниже стоимости одного только Виктора Цыганкова. Соперник, которого когда-то "Динамо" могло бы обыграть в полноги.

Сейчас же реалии таковы, что "Динамо" и "Десна" – команды одного уровня. Черниговцы даже чуть-чуть впереди, ведь кроме преимущества в сугубо игровых компонентах (выходы в контратаки, командные действия в защите, правильная структура при атаках и защите на стандартах), футболисты "Десны" проявляют больше характера и выдержки. Для "Десны" не такой критичной является потеря одно-двух игроков основной обоймы. У "Динамо" же отсутствие Миколенко, Сидорчук, Цыганкова или Вербича – это катастрофа.

Алексей Михайличенко после матча имел достаточно пищи для размышлений и, кроме извинений перед болельщиками, с красными от стыда щеками мог вынести в публичную плоскость любую тему, связанную с проблемами своей команды. Возможно, проявив понимание того, что он и его подопечные движутся куда-то не туда, Алексей Александрович хоть немного загладил бы свою вину и утолил бы боль неравнодушных к судьбе команды людей. Однако он решил пойти другим путем и после поединка, в котором мы увидели четкое как для украинских реалий судейство, решил вспомнить об арбитраже.

"Может, мне показалось, но ребята говорят, что была игра рукой перед назначением углового. Но это дело судей.

По судьям ничего не хочу говорить. Просто немного не понял: проходил мимо судейской раздевалки после матча, там радости и оваций было не меньше, чем в раздевалке "Десны". Вот для меня это вопрос", - сказал тренер "Динамо", которого о судействе, собственно, и не спрашивали. И то, что не спрашивали – это логично, ведь для тех, кто адекватно оценивает события на поле, было заметно, что работа бригады арбитров никак не повлияла на распределение сил в матче.

Это сказал тот же тренер, который неделю назад после матча с "Колосом" на обоснованный и закономерный вопрос об арбитраже отказался говорить о судьях, отметив лишь, что на поединке работал ВАР, а с ВАРом спорить не получается ни у кого. Вчера ВАР тоже работал, и вчера говорить о судействе было значительно меньше оснований, чем после матча "Динамо" - "Колос". Но вчера, в отличие от поединка имени Сергея Бойко, "динамовцы" не победили, поэтому громоотвод для Алексея Михайличенко нужен было как воздух. Однако его выбор оказался таким же убогим, как и игра "Динамо".

"Динамо" все еще может занять второе место в турнирной таблице и квалифицироваться в Лигу чемпионов. Но если от этой задачи зависит выбор тренера на следующий сезон, то не лучше ли начать перестройку непосредственно из Лиги Европы без Алексея Михайличенко?