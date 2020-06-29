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Защитник стал лучшим игроком 28 тура УПЛ

Премьер-лига
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Забил гол Динамо

Защитник стал лучшим игроком 28 тура УПЛ
Новина українською

Украинская Премьер-Лига опросила специалистов экспертного совета и определила яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 28-го тура Лиги.

По итогам голосования победу одержал защитник "Десны" Андрей Гитченко, опередивший нападающего "Колоса" Владимира Лысенко.

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А в состав экспертного совета входили Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин и Анатолий Чанцев.

Защитник стал лучшим игроком 28 тура УПЛ - изображение 1

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В статье: Андрей Гитченко УПЛ
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Источник:
УПЛ

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