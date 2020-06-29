Главный тренер Колоса звонил арбитрам, чтобы извиниться

Наставник "Колоса" Руслан Костышин сообщил, что звонил арбитрам матча 27 тура УПЛ "Динамо" - "Колос" Арановскому и Бойко, чтобы извиниться.

Мое мнение не изменилось относительно арбитров. Я им перезвонил, извинился, чисто по-человечески.

А по судейским вопросам мое мнение не изменилось, оно остается тем же. Если это будет происходить в дальнейшем - дойдет до абсурда.