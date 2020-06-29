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Главный тренер Колоса звонил арбитрам, чтобы извиниться

Премьер-лига
(1 голосов)

Но своего мнения не изменил

Главный тренер Колоса звонил арбитрам, чтобы извиниться
Новина українською

Наставник "Колоса" Руслан Костышин сообщил, что звонил арбитрам матча 27 тура УПЛ "Динамо" - "Колос" Арановскому и Бойко, чтобы извиниться.

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Мое мнение не изменилось относительно арбитров. Я им перезвонил, извинился, чисто по-человечески.

А по судейским вопросам мое мнение не изменилось, оно остается тем же. Если это будет происходить в дальнейшем - дойдет до абсурда.

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В статье: Руслан Костышин Евгений Арановский Сергей Бойко Колос (Ковалевка)
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Источник:
Профутбол

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Комментарии (1)
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СашаXM (Хмельницкий)
29.06.2020 в 12:50
так блин независимый судья с АПЛ дал оценку и всё ок, 1 в ворота ДК левый и один в ворота КК.... что ж не так-то?
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