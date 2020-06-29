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Луиш Каштру: Отжимания от пола и бег на тренировках? В Португалии такого нет

Премьер-лига
(2 голосов)

То украинские тренеры действительно "физруки"?

Луиш Каштру: Отжимания от пола и бег на тренировках? В Португалии такого нет
Новина українською

Коуч "Шахтера" Луиш Каштру рассказал о своем первом чемпионство, частую смену команд и ответил на вопросы о прочности киевского "Динамо".

- Вы долго не могли стать чемпионом.

- Иногда амбиции слишком давят на людей, не дают сконцентрироваться. Это не про меня. Я всегда был уверен в себе. Я просто собирал информацию и превращал ее в знания. Чем больше знаний у тебя, тем меньше страха. Сейчас я тренер без малейшего страха. И доминируют полностью как в тренировочном процессе, так и в матчах.

- "Динамо" реально навязывать вам конкуренцию с теми игроками, что у них есть?

- Неправильно будет говорить о "Динамо", я с ними не работал. Без сомнения, "Динамо" - самая сильная команда среди команд УПЛ. Там прекрасные игроки. Но в матчах с ними мы показали себя лучше - я признаю талант "Динамо", но в личных встречах мы были сильнее.

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- Наших тренеров часто называют физруками. Тренер Юрий Вернидуб когда-то сказал, что "на это не надо обижаться, потому что так и есть".

- Понятно, что в каждой стране есть своя методика работы, какая-то фишка. В Португалии тренировочный процесс построен на быстром принятии решений. Возможно, украинские тренеры действительно делают акцент на "физику".

- Вы не бегаете по кругу без мяча, как у нас любят?

- Нет, у нас такого точно нет. Никакого бега и отжиманий от пола.

- Вы поменяли много клубов в течение карьеры.

- Долго я был только в "Порту". Тренер не может показывать результат только в одном клубе. Гораздо лучше, когда он успешен в разных командах. Это означает, что его система работает. Поэтому я и перехожу из команды в команду, чтобы постепенно прийти к своей новой цели.

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В статье: Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
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Источник:
Профутбол

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