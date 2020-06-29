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Юрий Максимов об итоге матча с Олимпиком: Будем принимать какие-то решения
У полтавчан выпали 5 игроков
Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов рассказал о ничьей 0:0 в 28 туре УПЛ в матче с "Олимпиком".
Мы были уставшие, это понятно. Где хотели выиграть, где-то не удавалось. Думаю, все вместе - и усталость, и невезение. Боялись проиграть тоже. Но не могут 11-15 человек играть весь чемпионат! Стараемся.
Кто-то травмировался, кто-то желтую карточку получил. Берем сильнейших, молодежь подтягиваем. Что делать? Не проиграли, поэтому для нас это нормальный результат - могли проиграть. После такой поездки, "Мариуполя" [1/2 Кубка Украины], все силы там отдали, а здесь ничего страшного не произошло.
Перспективы молодежи? Рано о них еще говорить. Тренируются с нами, но ...17-19 лет. Что с них требовать? Бегают иногда.
Какой из двух таймов команда провела лучше? Первый тайм вообще сели, сил нам не хватало. Будем разбираться, принимать какие-то решения, потому что так играть тоже нельзя.
У нас такая ситуация сложилась, что с травмами [Вадим] Сапай [Александр] Скляр, Пап [-Альюн Ндиайе], [Владимир] Баенко пропускал через желтые карточки, [Наджееб] Якубу не восстановился. Кто жив - тот и играет.