Юрий Максимов об итоге матча с Олимпиком: Будем принимать какие-то решения

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов рассказал о ничьей 0:0 в 28 туре УПЛ в матче с "Олимпиком".

Мы были уставшие, это понятно. Где хотели выиграть, где-то не удавалось. Думаю, все вместе - и усталость, и невезение. Боялись проиграть тоже. Но не могут 11-15 человек играть весь чемпионат! Стараемся. Кто-то травмировался, кто-то желтую карточку получил. Берем сильнейших, молодежь подтягиваем. Что делать? Не проиграли, поэтому для нас это нормальный результат - могли проиграть. После такой поездки, "Мариуполя" [1/2 Кубка Украины], все силы там отдали, а здесь ничего страшного не произошло.