Символическая сборная 28-го тура УПЛ по версии UA-Футбол

"Шахтер" и "Динамо" в минувшем туре УПЛ провели посредственные матчи (как минимум), но порадовали своих болельщиков "Десна", "Колос" и "Мариуполь". Как всегда не обошлось без героев, которых необходимо отметить особенно. Сохраняется интрига в борьбе за второе место чемпионата, еврокубковые позиции и за лидерство во второй шестерке.

ВРАТАРЬ

Евгений Гальчук (ФК "Мариуполь").

Значительное преимущество в игре было у "Днепра-1", но мариупольцы героически оборонялись, и большую часть геройств на свой счет записал Гальчук. Только с пенальти пропустил голкипер азовчан, но спас свою команду в ряде невероятных моментов. Адамюк наносил четыре опаснейших удара, Чичиков выходил на свидание с Гальчуком, Булеца и Хобленко наносили мощные выстрелы – Гальчук выстоял и вышел победителем из этих дуэлей.

ЗАЩИТА

Игорь Кирюханцев (ФК "Мариуполь").

Важнейший первый гол азовчане забили после паса Кирюханцева, вообще в этом матче фланговый защитник сделал с полдесятка подобных передач, каждая из них несла особую угрозу. Отметим, что Игорь сохранил силы и на конец встречи, продолжая до последних минут надежно действовать в обороне и разгонять атаки "Мариуполя".

Андрей Гитченко ("Десна" Чернигов).

Гол в эндшпиле, который принес победу "северянам", записал на свой счет Гитченко, хотя ничего сверхъестественного он не сделал. Если бы киевляне качественнее готовились к игре с "Десной", то никогда не выпустили центрбека, который при подобных навесах часто пробивает по воротам. Умение выиграть позицию, на опыте ощутить игровой момент (в своей штрафной и штрафной соперника) – главный давно известный козырь Гитченко.

Александр Тымчик ("Заря" Луганск).

Полностью на обороне своих ворот был сосредоточен Тымчик, в дуэлях с Коноплянкой, Соломоном, Фернандо, позже с Тайсоном можно было видеть центрбека луганчан. Во многом заслуга Тымчика, что "Заря" не пропустила и смогла отстоять с новым-старым чемпионом почетный мир.

Богдан Михайличенко ("Заря" Луганск).

На фланге против Тете играл Михайличенко и полностью закрыл талантливого бразильца, который в одном эпизоде получил желтую карточку за фол против украинца. Кроме того Богдан успевал участвовать в атаках и не ошибался в обороне, несколько опасных прострелов на его счету и подчистки в своей штрафной площади.

ПОЛУЗАЩИТА

Владислав Огиря ("Десна" Чернигов).

Если бы "Динамо" чувствовало себя спокойно в середине поля, могло развернуться, "Десне" пришлось бы совсем плохо. Но опорную зону под своим контролем держал Огиря, пусть и проделал много черновой работы, иногда невидимой для болельщика, но этот вклад сложно переоценить.

Алан Патрик ("Шахтер" Донецк).

После оформления чемпионства "горняки" явно расслабились, с "Зарей" не было привычной агрессии у дончан. Но заметно выделялся в игре Патрик, которому есть что доказывать в конкуренции за место в основе. Несколько опасных ударов у бразильца, один раз он попал в перекладину.

Орест Кузык ("Десна" Чернигов).

Если бы Кузык реализовал один из трех своих моментов, мог стать абсолютным героем встречи и тура вообще. Тем не менее, голевой пас на его счету и многочисленные фланговые прорывы, буквально затерзал он оборону киевлян, еще и эффективно участвовал в первом эшелоне обороны черниговцев.

Виктор Цыганков ("Динамо" Киев).

Один в поле не воин – чуть ли ни в одиночку Цыганков старался, однако не смог спасти матч с "Десной". При этом Виктор выглядел лучшим игроком во встрече и смог забить два мяча. Судя по всему, лидер атак "Динамо" набрал великолепную форму, чего не скажешь о его партнерах по команде.

Евгений Смирный ("Колос" Коваливка).

Реактивного хавбека "Колоса" александрийцы не смогли удержать, раз за разом Смирный участвовал в опасных скоростных комбинациях, часто сам их начиная. Голевой пас на счету Евгения, а также взаимопонимание с партнерами и особенно с форвардом Лысенко.

НАПАДЕНИЕ

Владимир Лысенко ("Колос" Коваливка).

Последний раз Лысенко забивал два мяча в УПЛ за игру в 2016-м, когда еще выступал за "Олимпик". В матче с "Александрией" форвард поймал настоящий кураж, воспользовавшись двумя отменными возможностями забить. Интересно, что в этом году в чемпионате у Лысенко всего три гола и все три в ворота "горожан".

ТРЕНЕР

Александр Рябоконь ("Десна" Чернигов).

Черниговская команда не просто остается в борьбе за серебро чемпионата, но и, обыграв "Динамо", значительно повысила свои шансы стать сенсацией всего этого сезона в Премьер-лиге. Подопечные Рябоконя с удовольствием воспользовались ошибками киевлян, хотя пропустили первыми, наказали беспечных гостей из столицы, проявив удивительную волю к победе. Что и говорить, безусловно, "Десна" лучшая команда 28-го тура.