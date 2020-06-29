Заря сама будет вершить свою судьбу. О чём говорить после 28 тура УПЛ

Санжару нужно расслабиться и готовить команду к Первой лиге (если "Карпаты" не умрут раньше)

Долгожданное львовское дерби, мягко говоря, не оправдало надежд. Обескровленные "Карпаты" кроме характера во втором тайме не продемонстрировали ничего. Хотя и "Львов" не намного убежал, а исходя из результата – сыграл "на уровне" с соседями.

В нынешней ситуации видится, что "Карпатам" не стоит надрывать жилы ради мечты о месте в элите. Более логичным выглядит решение уже сейчас готовиться к выступлениям во втором дивизионе. По крайней мере 18-20-летние ребята будут понимать, что они играют ради своих перспектив, а не наблюдать за агонией чуть старше, но арендованных, и непонятных легионеров. Сергей Швец

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Так ли уж плох оказался матч "Карпаты" – "Львов"?

Сложно вспомнить в последнее время львовское дерби, которое от всей души порадовало бы болельщиков. Перед 28-м туром и вовсе никто не мог думать, что "Карпаты" после более чем трех месяцев без футбола и затяжного карантина на что-то будут способны. У "Львова" произошла смена на тренерском посту, поэтому также ожидания были самые скромные. Тем не менее, подопечные Санжара выдержали если не 90 минут, то большую часть игрового времени, а "сине-золотые" старались диктовать свои условия, все же после коронавирусной паузы "Львов" провел четыре официальных матча и считался фаворитом в очередном дерби.

Феерическим противостояние львовских команд конечно назвать нельзя, всегда хочется ждать большего от этих соперников, но если исходить из реалий и судить объективно о состоянии игроков и команд, то матч нельзя назвать плохим. Были скоростные интересные комбинации, контратаки и позиционные наступления, несколько острых моментов – Шина и Рунич классно пробивали по воротам, а также на последних минутах Приймак и Ренан могли принести победу номинальным гостям. Не обошлось и без красивых голов, а ведь в более благоприятные времена (прошлой осенью и в марте этого года) эти команды дважды расписали "сухие" совсем невзрачные ничьи. Андрей Алфимов

Доверие – ключ к прогрессу молодых футболистов

После победного Мундиаля в 2019 году Александр Бабич получил в свое распоряжение трех чемпионов мира – Чеха, Корниенко и Кащука. Долгое время тренер "Мариуполя" рассказывал, что те не совсем готовы ко взрослому футболу. Тем не менее, то ли из-за обязательств перед "Шахтером", то из-за банального кадрового голода, постепенно подводил ребят к основе.

Чего-то чрезвычайного упомянутая тройка не демонстрировала, хотя и провалом их выступление точно не назовешь. В конце концов, терпение принесло свои плоды. На игру с прямым конкурентом за первое место во второй группе Корниенко и Топалов вышли в основе и стали самыми заметными игроками своей команды в первом тайме. Первый к тому же переквалифицировался – если раньше он играл защитника, то в последних матчах Бабич ставил его на позицию вингера. Именно Корниенко открыл счет, замкнув подачу Кирюханцева. Кащук взамен забил эффектным ударом с дальнего расстояния.

К слову, он отличился во втором матче подряд. Собственно, вряд ли из этого всего можно сделать какой-то глубокий вывод. Все банально и просто – если есть талант, должна быть работа над ним и доверие. Без участия в матчах мы никогда не узнаем, насколько талант подкреплен характером. Сергей Швец

Удача шагает вместе с “Ворсклой”. Полтавчане не наиграли даже на ничью

Юрий Максимов принял “Ворсклу” в безрадостный период, когда клуб занимал последнее место. За короткий срок он дал им импульс, вдохнул жизнь и смог из аутсайдера сезона сделать мощного середняка, который вышел в финал Кубка Украины. Неплохой результат за полгода. Однако, помимо тренерских наработок, команде достаточно часто улыбается фортуна. Сначала, в игре с “Днепром-1” арбитр отменяет пенальти, который скорее был, чем нет. В кубке неожиданно появляется 16-летний герой, имя которого до этого из болельщиков знали единицы.

Еще один пример - последний матч с “Олимпиком”. Будучи измученной кубковой игрой, “Ворскла” играла очень пассивно, позволив сопернику полностью превзойти себя по многим параметрам. Но даже здесь им немного повезло и они смогли удержать ничью. Помог Ткаченко, который по ходу сезона из вратаря основы превратился в резервиста, но, вновь получив игровое время, не только не подвел, но и выручил свой коллектив.

Вряд ли, случись вчера поражение, кто-то из болельщиков сильно винил бы команду. Все их мысли сейчас связаны с финалом кубка, а в чемпионате задачи уже решены - вылет в Первую лигу не страшен. А вот “Олимпик” немного жаль, второй раз после карантина команда Климовского упустила победу в выигранном матче. Но если с “Мариуполем” их подвела защита, то вчера не хватило мастерства в атаке. Георгий Грошев

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"Александрия" сама себя оставила без прямой путёвки в еврокубки

Команде Владимира Шарана сейчас не хватает эмоционального всплеска. В игре с "Колосом" это было видно отчётливо: стартовые полчаса "горожане" провели очень пассивно, словно все задания на сезон уже выполнены и можно спокойно доигрывать.

Но ситуация как раз такова, что для александрийцев сейчас всё только начинается. Напрямую выйти в Лигу Европы шансов крайне мало, поэтому нужно думать о плей-офф. А там - тот же "Колос", "Днепр-1", "Мариуполь" / "Ворскла". Шарану нужно срочно что-то менять в своей команде. О попадании в групповой этап Лиги Европы сейчас можно даже не думать, нужно хотя бы завоевать место в квалификации.

По потенциалу "Александрия" однозначно сильнее других претендентов на последнее место в еврокубках от Украины. Проблема в том, что его сейчас не удаётся реализовать. И искать ответы нужно не на футбольном поле, а в раздевалке команды. Александр Рыженко

“Заря” сама будет вершить свою судьбу. Четыре победы позволят им опередить “Динамо”

Был мысль, что после ничьи с “Шахтером” команду Скрипника уже нельзя будет воспринимать как претендента на серебро. Казалось, что “Динамо” воспользуется осечкой конкурента и увеличит отрыв до пяти очков. Однако голевой дебют Каргбо и шедевр от Гитченко перечеркнули все предсказания и вернули луганский коллектив в борьбу за серебро.

Безусловно, киевский клуб был и остается главным претендентом на второе место, но и у “Зари” положение сейчас довольно выгодное. Команде Скрипника уже не важна потеря очков конкурентов, им просто нужно выиграть все оставшиеся игры до конца сезона, которых осталось всего четыре. Задача сложная, но серебряные медали никто просто так отдавать не будет. Уже в ближайшее воскресенье состоится один из важнейших матчей для луганчан против “Александрии”. Никто в этом сезоне не отбирал у них очки чаще, чем команда Шарана. Для “Зари” (как и для “Десны” с “Динамо”) наступает время икс - они могут как стать героями, добыв историческую путевку в ЛЧ, так и остаться без наград, закончив чемпионат четвертыми. Георгий Грошев

"Десна" переиграла "Динамо". Место киевлян в ЛЧ под большим вопросом

В дебюте матча, когда счёт был 0:1 в пользу подопечных Алексея Михайличенко, "Десна" точно знала, чего хочет: "северяне" уверенно шли вперёд и знали слабые места своего соперника, что и вылилось в два забитых. В дальнейшем черниговцы начали действовать от обороны, поэтому оценить атакующий потенциал хозяев стало тяжелее. Но отрезок от первого гола в игре и до свистка на перерыв оставил очень много вопросов к "Динамо".

Киев среди других претендентов на ЛЧ выглядит стабильней - как минимум этот факт позволяет "бело-синим" всё ещё удерживать за собой вторую строчку. Но если представить, что "Динамо" будет играть в еврокубках так же, как и первый тайм против "Десны", то вопросов в чемпионской лиге не будет никаких: быстрый вылет и попадание в Лигу Европы. Однако даже по успешному выступлению во втором по статусе еврокубке остаются сомнения, учитывая прошлогодний вылет на групповом этапе.

Впрочем, для выхода в ЛЧ нужно что-то сделать самим "Заре" и "Десне". Как минимум прибавить в той же стабильности, которой им пока не хватает. Александр Рыженко

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