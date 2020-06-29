  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Карпаты сообщили, что у них нет средств для выезда в Мариуполь и на остальные матчи УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карпаты сообщили, что у них нет средств для выезда в Мариуполь и на остальные матчи УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Клуб на грани гибели

Карпаты сообщили, что у них нет средств для выезда в Мариуполь и на остальные матчи УПЛ
UA-Футбол
Новина українською

Пресс-служба "Карпат" информирует, что следующие матчи львовян в украинской Премьер-лиге, скорее всего, не состоятся. У клуба не хватает средств. Трехнедельный выезд обойдется клубу почти в полтора миллиона гривен.

Читайте такжеКарпаты последний раз побеждали в УПЛ в сентябре 2019 года

Владельцы клуба - две иностранные компании: "Мендел Лимитед", которая с недавних пор принадлежит Олегу Смалийчуку, и "Крисал Холдингс", что согласно документам, принадлежит Кате Парпи.

"Олег Смалійчук длительное время находился в Киеве и пытался встретиться с представителями и владельцами компании "Крисал Холдингс", чтобы выкупить их долю клуба или договориться о совместном финансировании, – цитирует исполнительного директора "Карпат" Ростислава Ящишина официальный сайт клуба. – Насколько мне известно, встреча не состоялась. Также вторая сторона никак не реагировала на официальные письма от Олега Смалійчука с идентичными предложениями.

Не секрет, что у клуба были длительные финансовые трудности, мы год выживали без финансирования. Сейчас у "Карпат" буквально нет собственных ресурсов и резервов для продолжения жизнедеятельности, все возможные варианты исчерпаны. Необходима солидная дотация, ведь карантинные форс-мажоры никаким образом нельзя было предусмотреть во время формирования и так урезанного и скромного бюджета.

После смены владельца компании "Мендел Лимитед", Олег Смалийчук прилетел во Львов и оперативно закрыл ряд проблемных вопросов. Сейчас долгов перед командой нет, более того, игроки получили материальное поощрение за проявленный характер во львовском дерби. Однако после отсутствия диалога с компанией "Крисал Холдингс", Олег Смалийчук сообщил мне, что имеет возможность финансировать клуб на свои 50%, поскольку является простым бизнесменом, а не олигархом. Соответственно, сейчас у нас нет возможности выехать на игру в Мариуполь. Очень надеюсь, что представители "Крисал Холдингс" наконец обратят внимание на нашу проблему и вступят в конструктивный переговорный процесс".

Напомним, что на данный момент "Карпаты" замыкают таблицу УПЛ. После 24 сыгранных встреч львовяне отстают от ближайшего конкурента на восемь баллов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игорь Коломойский Карпаты (Львов) Олег Смалийчук
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Drovko (Lviv)
29.06.2020 в 15:25
фани Карпат не раз и не два кричали, що у Львові иає бути тільки одна команда. І якби Рух не переїхав з Винник до Львова, то так би і було. Але вони не вгадали із командою.)))) .... отож не рий яму іншому .... закон бумерангу ...
Ответить
0
0
avatar
scorpius (Ck)
29.06.2020 в 15:23
Пора уже заканчивать это шапито
Ответить
0
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
29.06.2020 в 15:17
Грустно. Но всё к этому шло. Хотя Карпаты и так бы вылетели в этом сезоне. Просто окажутся не в первой, а во второй лиге.
Ответить
+1
0
аалекс ( Крым)
29.06.2020 в 15:11
Это финиш.
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...