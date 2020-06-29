Карпаты сообщили, что у них нет средств для выезда в Мариуполь и на остальные матчи УПЛ

Пресс-служба "Карпат" информирует, что следующие матчи львовян в украинской Премьер-лиге, скорее всего, не состоятся. У клуба не хватает средств. Трехнедельный выезд обойдется клубу почти в полтора миллиона гривен.

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Владельцы клуба - две иностранные компании: "Мендел Лимитед", которая с недавних пор принадлежит Олегу Смалийчуку, и "Крисал Холдингс", что согласно документам, принадлежит Кате Парпи.

"Олег Смалійчук длительное время находился в Киеве и пытался встретиться с представителями и владельцами компании "Крисал Холдингс", чтобы выкупить их долю клуба или договориться о совместном финансировании, – цитирует исполнительного директора "Карпат" Ростислава Ящишина официальный сайт клуба. – Насколько мне известно, встреча не состоялась. Также вторая сторона никак не реагировала на официальные письма от Олега Смалійчука с идентичными предложениями. Не секрет, что у клуба были длительные финансовые трудности, мы год выживали без финансирования. Сейчас у "Карпат" буквально нет собственных ресурсов и резервов для продолжения жизнедеятельности, все возможные варианты исчерпаны. Необходима солидная дотация, ведь карантинные форс-мажоры никаким образом нельзя было предусмотреть во время формирования и так урезанного и скромного бюджета. После смены владельца компании "Мендел Лимитед", Олег Смалийчук прилетел во Львов и оперативно закрыл ряд проблемных вопросов. Сейчас долгов перед командой нет, более того, игроки получили материальное поощрение за проявленный характер во львовском дерби. Однако после отсутствия диалога с компанией "Крисал Холдингс", Олег Смалийчук сообщил мне, что имеет возможность финансировать клуб на свои 50%, поскольку является простым бизнесменом, а не олигархом. Соответственно, сейчас у нас нет возможности выехать на игру в Мариуполь. Очень надеюсь, что представители "Крисал Холдингс" наконец обратят внимание на нашу проблему и вступят в конструктивный переговорный процесс".

Напомним, что на данный момент "Карпаты" замыкают таблицу УПЛ. После 24 сыгранных встреч львовяне отстают от ближайшего конкурента на восемь баллов.