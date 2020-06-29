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Защитник Колоса: У нас была длительная, неприятная серия, но Александрию обыграли заслуженно

Премьер-лига
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Колос наконец-то победил

Защитник Колоса: У нас была длительная, неприятная серия, но Александрию обыграли заслуженно
Новина українською

Защитник "Колоса" Алексей Зозуля рассказал о своих эмоциях после победы над "Александрией" (2:1) в 28 туре УПЛ.

"Спасибо всем за поздравления с победой. Конечно, тяжелая была игра, и тяжелые погодные условия. Задача у нас была одна - только победить. Такая у нас была длительная, неприятная серия, и на игру все ребята выходили с желанием обязательно победить. И я думаю, эта победа была действительно заслуженно. Мы уже давно заслужили победу.

Как я сыграл в матче - это должен оценивать тренерский штаб, главное что мы выиграли. А так, конечно, было тяжело, ведь долгое время пропустил из-за травмы. Но нужно играть. Раз дают играть - это хорошо.

В раздевалке после матча были положительные эмоции, песни. Сделали фото всей командой. Все было круто. Когда так долго не выигрываешь, хочется скорее одержать победу. И эта победа пойдет нам на пользу", - сказал Зозуля.

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В статье: Алексей Зозуля Колос (Ковалевка)
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Источник:
ФК Колос

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