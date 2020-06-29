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Каштру: Если я уйду из Шахтера, всегда буду иметь предложения

Премьер-лига
(1 голосов)

Но раньше истечения контракта покидать клуб тренер не собирается

Каштру: Если я уйду из Шахтера, всегда буду иметь предложения
Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру рассказал о том, что он не беспокоится за свое будущее в донецком клубе.

- В одном интервью вы сказали, что можете уйти из "Шахтера" до конца контракта. Кто-то подумал, что вас могут уволить или у вас есть предложения.

- Меня не интересует, что меня может кто-то подписать. Думаю только о "Шахтере". Когда закончится контракт, тогда и буду рассматривать другие предложения. Я всегда был очень спокойным. Но знаю, что всегда буду иметь предложения.

Если я уйду из "Шахтера", у меня будет работа, а "Шахтер" останется таким же, как и был. Запомните: будущее "Шахтера" не зависит от тренера. Оно зависит только от президента. Ни один тренер не может повлиять на этот клуб. У "Шахтера" есть собственный проект, который построил президент.

Ни одному тренеру, который придет, не нужно будет создавать что-то новое. Он уже будет жить внутри проекта.

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В статье: Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
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Источник:
ПРОФУТБОЛ

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Комментарии (4)
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absurdlight (Kiev)
29.06.2020 в 19:18
Даже если ты уйдёшь, все ровно Миха будет номер 2. :)
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tolina-ystas (Краматорск)
29.06.2020 в 19:01
Как быстро жизнь меняет людей.Стоило завоевать один трофей и уже появилась железная уверенность в прекрасном будущем и гарантированной востребованности.Рановато.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
29.06.2020 в 18:50
Клопп вже напрягся
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simargl (Чернигов)
29.06.2020 в 18:36
Рано набивать себе цену. Пока все получается . И спрос на тренера может быть и из вне..., но новый клуб нужен с деньгами и амбициями. А пока стоит работать в ШД это хороший шанс для творчества.
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