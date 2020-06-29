Каштру: Если я уйду из Шахтера, всегда буду иметь предложения

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру рассказал о том, что он не беспокоится за свое будущее в донецком клубе.

- В одном интервью вы сказали, что можете уйти из "Шахтера" до конца контракта. Кто-то подумал, что вас могут уволить или у вас есть предложения.

- Меня не интересует, что меня может кто-то подписать. Думаю только о "Шахтере". Когда закончится контракт, тогда и буду рассматривать другие предложения. Я всегда был очень спокойным. Но знаю, что всегда буду иметь предложения.

Если я уйду из "Шахтера", у меня будет работа, а "Шахтер" останется таким же, как и был. Запомните: будущее "Шахтера" не зависит от тренера. Оно зависит только от президента. Ни один тренер не может повлиять на этот клуб. У "Шахтера" есть собственный проект, который построил президент.

Ни одному тренеру, который придет, не нужно будет создавать что-то новое. Он уже будет жить внутри проекта.