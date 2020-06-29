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Леоненко: Хочу, чтобы Динамо тренировал Скрипник
Экспертное мнение Виктора Евгеньевича
Экс-игрок "Динамо", а ныне эксперт ТК "Футбол" Виктор Леоненко прокомментировал возможные перестановки в тренерском штабе киевского клуба.
"Хочу, чтобы Скрипник тренировал "Динамо". Просто человек показывает, что он тренер. Его не стоит сравнивать с Вернидубом. Скрипник собрал боеспособную команду, а у Вернидуба были футболисты хорошие, которые не нужны "Шахтеру".
Что касается "Шахтера", то я уверен, что он опять будет первым. Говорю за год. Не хотелось бы, чтобы отрыв составлял 16 очков. Так скоро люди перестанут футбол смотреть", – сказал Леоненко.