Леоненко: Хочу, чтобы Динамо тренировал Скрипник

Экс-игрок "Динамо", а ныне эксперт ТК "Футбол" Виктор Леоненко прокомментировал возможные перестановки в тренерском штабе киевского клуба.

"Хочу, чтобы Скрипник тренировал "Динамо". Просто человек показывает, что он тренер. Его не стоит сравнивать с Вернидубом. Скрипник собрал боеспособную команду, а у Вернидуба были футболисты хорошие, которые не нужны "Шахтеру".

Что касается "Шахтера", то я уверен, что он опять будет первым. Говорю за год. Не хотелось бы, чтобы отрыв составлял 16 очков. Так скоро люди перестанут футбол смотреть", – сказал Леоненко.