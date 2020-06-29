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Леоненко: Хочу, чтобы Динамо тренировал Скрипник

Премьер-лига
(1 голосов)

Экспертное мнение Виктора Евгеньевича

Леоненко: Хочу, чтобы Динамо тренировал Скрипник
Новина українською

Экс-игрок "Динамо", а ныне эксперт ТК "Футбол" Виктор Леоненко прокомментировал возможные перестановки в тренерском штабе киевского клуба.

"Хочу, чтобы Скрипник тренировал "Динамо". Просто человек показывает, что он тренер. Его не стоит сравнивать с Вернидубом. Скрипник собрал боеспособную команду, а у Вернидуба были футболисты хорошие, которые не нужны "Шахтеру".

Что касается "Шахтера", то я уверен, что он опять будет первым. Говорю за год. Не хотелось бы, чтобы отрыв составлял 16 очков. Так скоро люди перестанут футбол смотреть", – сказал Леоненко.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Леоненко Виктор Скрипник Динамо (Киев)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (6)
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Po4eson (Одесса)
29.06.2020 в 20:53
Лучше не надо, если, правда, Заря будет без приключений в финансовом плане. Да ещё и сердце не то.
Ответить
+1
0
ascent (Луксор)
29.06.2020 в 20:46
То Вернидуба, то Скрипника, об игроках Зари вообще молчу... Стройте своё Динамо, нечего другие команды рушить
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+4
0
nazarkovalchuk (Белая Церковь)
29.06.2020 в 20:38
Все болельщики ДК этого хотят, а вот Сурка не хочет. Шо поделаешь
Ответить
+1
-2
Бандеровець) (Одесса)
29.06.2020 в 20:35
Ну пускай Леоненко хочет
Ответить
+2
0
Vantala (Kharkiv)
29.06.2020 в 20:20
Слово "экспертное" забыли в кавычки взять.
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+2
0
avatar
Инспектор ( )
29.06.2020 в 19:52
Хотеть не вредно
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+3
0


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