Санин: Изначально Мариуполь пошел навстречу Карпатам, но теперь мы будем ставить вопрос о техническом поражении

"Мариуполь" должен был 1-го и 4-го июля провести два матча УПЛ против "Карпат ". Однако львовский клуб сообщил, что из-за финансовых проблем команда скорее всего не приедет в Мариуполь.

Данную ситуацию в эфире ТК Футбол прокомментировал вице-президент ФК "Мариуполя" Андрей Санин.

"История повторяется дважды. Первый раз в виде трагедии, второй раз – в виде фарса. Когда первый раз случилась ситуация с массовым заболеванием игроков "Карпат", наш клуб пошел навстречу коллегам по максимуму. Мы не выставляли никаких требований о техническом поражении.

У нас недавно прошла конференция клубов второй шестерки. Мы обсуждали вариант доигровки с "Карпатами". Когда директор "Карпат" Ящишин спросил, как мы можем помочь, я озвучил, что наш клуб понимает сложную ситуацию, точно так же идет навстречу.

Предстоящий матч, который должен был быть 1-го июля, все затраты по организации мы готовы были взять на себя. Де-факто это был бы наш матч, хотя де-юре это должен быть выездной матч для нас.

Мы готовы были поддержать "Карпаты" в этой ситуации, готовы были взять затраты по проведению матча в Мариуполе. Там вроде поддержали. А сейчас мы получаем информацию, что матч не состоится. Получили ее задним числом, руководство "Карпат" навстречу не выходит. Мы разочарованы.

Дальше мы уже не будем толерантными. Будем вести разговор о техническом поражении. Не приехали – получите техническое поражение", - сказал Санин.