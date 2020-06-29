  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Санин: Изначально Мариуполь пошел навстречу Карпатам, но теперь мы будем ставить вопрос о техническом поражении
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Санин: Изначально Мариуполь пошел навстречу Карпатам, но теперь мы будем ставить вопрос о техническом поражении

Премьер-лига
(1 голосов)

Мариуполю надоело ждать Карпаты

Санин: Изначально Мариуполь пошел навстречу Карпатам, но теперь мы будем ставить вопрос о техническом поражении
Новина українською

"Мариуполь" должен был 1-го и 4-го июля провести два матча УПЛ против "Карпат ". Однако львовский клуб сообщил, что из-за финансовых проблем команда скорее всего не приедет в Мариуполь.

Данную ситуацию в эфире ТК Футбол прокомментировал вице-президент ФК "Мариуполя" Андрей Санин.

"История повторяется дважды. Первый раз в виде трагедии, второй раз – в виде фарса. Когда первый раз случилась ситуация с массовым заболеванием игроков "Карпат", наш клуб пошел навстречу коллегам по максимуму. Мы не выставляли никаких требований о техническом поражении.

У нас недавно прошла конференция клубов второй шестерки. Мы обсуждали вариант доигровки с "Карпатами". Когда директор "Карпат" Ящишин спросил, как мы можем помочь, я озвучил, что наш клуб понимает сложную ситуацию, точно так же идет навстречу.

Предстоящий матч, который должен был быть 1-го июля, все затраты по организации мы готовы были взять на себя. Де-факто это был бы наш матч, хотя де-юре это должен быть выездной матч для нас.

Мы готовы были поддержать "Карпаты" в этой ситуации, готовы были взять затраты по проведению матча в Мариуполе. Там вроде поддержали. А сейчас мы получаем информацию, что матч не состоится. Получили ее задним числом, руководство "Карпат" навстречу не выходит. Мы разочарованы.

Дальше мы уже не будем толерантными. Будем вести разговор о техническом поражении. Не приехали – получите техническое поражение", - сказал Санин.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Карпаты (Львов) Андрей Санин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Мариуполь

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Sandra777 (Львів)
29.06.2020 в 19:20
Буда є будою ,бачу вони забули гру з гірником ,нічого все так не буде
Ответить
0
0
support (Kyiv)
29.06.2020 в 19:08
Дави плешивых апельсинов
Ответить
0
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
29.06.2020 в 18:54
Санин прав на все 100%.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...