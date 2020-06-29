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СМИ: Фонсека продолжает лоббировать трансфер Коваленко в Рому

Премьер-лига
(1 голосов)

Португалец настойчиво хочет подписать украинца

СМИ: Фонсека продолжает лоббировать трансфер Коваленко в Рому
Новина українською

Римская "Рома" продолжает отслеживать ситуацию с хавбеком "Шахтера" Виктором Коваленко.

В итальянских СМИ уже не раз сообщалось, что наставник римлян Паулу Фонсека хотел бы заполучить игрока, с которым ранее работал в "Шахтере" и не прекращает попыток продвинуть этот трансфер у руководства клуба.

Так, по информации Metropolitan Magazine, Фонсека продолжает рекомендовать руководству клуба приобрести украиского хавбека.

Также сообщается, что облегчить переход может желание 24-летнего украинца играть в Европе.

"Шахтер" оценивает хавбека в 15 миллионов евро, но может пойти на уступки из-за приближения истечения срока контракта с игроком.

Напомним, что в этом сезоне Виктор Коваленко провел 25 матч в составе "Шахтера", отметился 1 ассистом и 2 голами.

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В статье: Шахтер (Донецк) Рома (Рим) Виктор Коваленко
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Комментарии (1)
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Liverpool 333 (Кировоград )
29.06.2020 в 19:38
Шахтер" оценивает хавбека в 15 миллионов евро та он и 1 миллион не стоит.
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