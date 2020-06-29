Каштру: Я не хочу никого продавать, но если кого-то продадут, то что я могу сделать

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру рассказал о работе и прогрессе молодых игроков команды, а также прокомментировал возможный уход лидеров.

- У вас есть классная молодежь. В этом сезоне вы начали привлекать ее еще больше. Вы не боитесь, что это может ударить по результатам. Паулу Фонсека молодых меньше выпускал.

- По поводу молодых игроков я не волнуюсь. Не хочу сравнивать, что делал Паулу или Луческу. Меня интересует только моя история. А я не боюсь использовать молодых игроков. Если молодежь играет за "Шахтер", значит она заслуживает этого. Она в нужных кондициях. Если ставить молодого футболиста просто так, когда он не готов, то будем просто закапывать его.

- Валерий Бондарь, сейчас травмировался. Вы хотели понемногу его подводить к основе.

- Да, это правда. Бондарь готов бороться за место в основе. Но это заслуга не моя, а его. Это касается и остальных молодых игроков. Часто говорят, что тренер раскрыл какого футболиста. Нет, игрок работал и усовершенствовался сам! А мы просто выполняем свои обязанности, даем определенный материал, чтобы игрок развивался.

- Готов ли Валерий Бондарь для основы? Потому что его очень хвалил тренер юниорской сборной Александр Петраков, он говорил, что этот игрок - "тренер на футбольном поле".

- Мой коллега абсолютно прав. Но и Кривцов тоже готов, Матвиенко тоже готов - это игроки национальной сборной. Одни игроки готовы, но и другие не отдают свое место.

- У вас нет ни одного футболиста, которого вы не готовы продать. Все продаются...

- Мне нравятся мои игроки, но надо реально смотреть на вещи, понимать свою роль в клубе. Бывает так, что приходит тренер и за месяц говорит: Нет, не такие игроки, я не могу с ними работать, мне надо уходить из команды, все надоело. Нет, так нельзя делать. Я должен был это сказать до того, как согласился возглавить клуб. Сначала взвешиваю за и против. Если согласен на определенные условия - умолкаю. Не имею права потом говорить, хочу так, или иначе. Есть правила, которые принимаю.

Если потеряю какого игрока - что я могу сделать? Мне надо готовить новых футболистов. Хотел бы я, чтобы у меня постоянно был Тайсон? Хотел бы. Хотел бы постоянно иметь Степаненко? Конечно, я хочу всех, не хочу никого продавать. Но если кого-то продадут, то что я могу сделать?

- Тайсон не раз говорил, что хочет покинуть клуб, были предложения. Стоит ли отпускать Тайсона?

- В футболе всегда есть контракт, есть стоимость футболиста. Это правила, которые нужно выполнять. Тайсон - фантастический игрок, его присутствие на поле всегда ощутима. И важность не обсуждается. Это хорошо, что он остался в команде. Я бы хотел, чтобы так было и впредь.

- 5 лет назад невозможно было представить "Шахтер" без Тайсона и Марлоса. Вы видите им замену?

- Нам на троих 122 года. Есть игроки, которых мы готовим на будущее. Опытные футболисты уйдут, но незаменимых нет. Это я говорю обо всех без исключения. Однажды у каждого из нас будет человек, который изменит нас. Конечно, мы расстроимся, когда Тайсон и Марлос закончат карьеру. Они демонстрируют яркую игру и такие игроки не забываются.