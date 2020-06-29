Севидов: Нужно смириться с тем, что Шахтер в Украине не имеет себе равных, и такая ситуация будет продолжаться

Известный украинский специалист Александр Севидов в интервью UA-Футбол высказал свое мнение относительно борьбы за 2-4 места в оставшийся матчах УПЛ.

"Сейчас нужно понимать и нужно смириться с тем, что Шахтер не имеет себе равных в украинском футболе, и такая ситуация будет продолжаться. Но если Динамо останется без Лиги чемпионов, это будет сильный удар и по имиджу, и по психологии для президента клуба и болельщиков и для команды с тренерским штабом. Так что Динамо приложит максимум усилий.

Также, как это не парадоксально, я бы не сбрасывал со счетов Десну. При рестарте очень большое значение имеет длинная лавка Десны. У Зари сейчас очень короткая лавка, да и у Динамо вот в следующем туре пропускают два игрока, и Михайличенко придется искать, кого ставить на матч с Шахтером.

Думаю, среди этой тройки будет ожесточённая борьба в каждом туре, и тут главное не терять очки там, где они не должны их терять. И тут, на мой взгляд, многое будет зависеть от игры Шахтера в последних турах", - сказал Севидов.