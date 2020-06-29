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Артем Громов может перейти в Колос

Премьер-лига
(1 голосов)

Заря и игрок не могут прийти к компромиссу по новому контракту

Артем Громов может перейти в Колос
Новина українською

Полузащитник "Зари" Артем Громов в ближайшее время, скорее всего, покинет луганский клуб, сообщает Чемпион.

По информации источника, все дело в том, что "Заря" и игрок не могут договорится о новом контракте. 30-летний футболист хотел бы получить долгосрочный контракт, но луганский клуб не хочет идти на условия игрока.

Сейчас Громов выбирает клуб, в котором продолжит свою карьеру. Вероятнее всего это будет "Колос", где ему предлагают достаточно хорошие финансовые условия.

Напомним, что хавбек присоединился к "Заре" летом 2017 года и сыграл за луганскую команду 83 матча, в которых забил 18 голов и отдал 13 ассистов.

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В статье: Заря (Луганск) Артем Громов Колос (Ковалевка)
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Источник:
champion.com.ua

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