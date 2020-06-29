Сабо: В Динамо нет футболиста, который бы мне нравился. Нет игрока, который тянет команду вперед

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо прокомментировал поражение "бело-синих" в матче с "Десной" (2:3) в рамках 28-го тура УПЛ.

— Я говорил перед матчем, что не уверен в том, что "Динамо" победит "Десну". Так оно и вышло. У "Десны" нет топ-футболистов, но есть команда. А у "Динамо" — непонятно... Футболисты слабые. Киевляне уже сравнялись по уровню с "Александрией", "Десной" и "Зарей". Борьба за второе место продолжается и не понятно, как оно будет дальше.

— "Динамо" забило и опять пропустило быстрый гол. Почему так происходит?

— Ожидалось, что будет тяжело. За счет работоспособности и домашних стен "Десна" показала, что играет с первой и до последней минуты.

У "Динамо" были моменты, но никто не выделяется. Ни один футболист. Не могу сказать, кто в "Динамо" ведущий, кто тянет команду вперед. Игра киевлян не впечатляет. Нет футболиста, который бы мне нравился. Ни Вербич, ни Цыганков, ни де Пена. Это средний уровень футболистов для меня.

— Кому можно сделать укор за пропущенные голы с угловых?

— Это стандарты и "Десна" ими прекрасно воспользовалась. Возможно, Бущан должен был там как-то реагировать, но траектория была очень сложной... Опять же, если вы хотите выиграть, нужно быть внимательным сзади, а не только вперед лезть. У "Динамо" нет хорошей задней линии, чтобы играли надежно и без грубых ошибок.

— В следующем матче с "Шахтером" будет крайне сложно?

— Из-за карточек не сыграют двое основных игроков. Непонятно что с Поповым... Да дело даже не в этом. Команда допускает детские ошибки. Ну подержите же мяч в средней линии, сыграйте аккуратнее... Нет такого.

— По поводу болельщиков на матчах — тяжело на это смотреть. Неужели нельзя грамотно организовать, чтобы люди цивилизовано и без разных ухищрений просто поддержали свою команду на стадионе?

— Нужно пускать зрителей на трибуны. На матч придет тысяча или две зрителей. Распределите их по стадиону, чтобы рядом не сидели. Проконсультируйте стюардов, чтобы смотрели за порядком. Сидеть на кранах, на деревьях — для Украины это не солидно.