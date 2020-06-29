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Колос планирует вернуться на новую домашнюю арену в начале следующего сезона

Премьер-лига
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Арену планируют сдать в июле-августе

Колос планирует вернуться на новую домашнюю арену в начале следующего сезона
Новина українською

Ковалевский "Колос" продолжает строительство своего домашнего стадиона, который бы отвечал требованиям УПЛ.

Изначально планировалось, что арена будет сдана в июне, однако из-за пандемии коронавируса завершения работ отложили на 1,5-2 месяца.

Впрочем, вполне вероятно, что и старт следующего сезона несколько сдвинется по времени. Поэтому, по заявлениям президента клуба Андрея Засухи, "Колос" планирует сыграеть свой первый матч на новой давешней арене уже на старте следующего сезона.

Вместимость арены будет составлять 5 тысяч зрителей, а стоимость возведения стадиона – 5 млн долларов.

Стадион сможет принимать матчи квалификации еврокубков. В то же время, матчи групповых этапов еврокубков проводить будет нельзя из-за того, что поблизости нет международного аэропорта.

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В статье: Колос (Ковалевка)
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Источник:
ТК Футбол

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