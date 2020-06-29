Цыганык: Заря собирается усилится летом и уже ведет предварительные переговоры

Украинский журналист и ведущий Профутбола Игорь Цыганык рассказал о возможных кадровых перестановках в "Заре" этим летом.

"Во-первых, в "Заре" точно будет усиление летом. Есть у меня информация, что луганчане собираются усиливаться определенными футболистами, с ними уже проведены предварительные разговоры о переходе.

Во-вторых, нельзя говорить, что в "Заре" будет какой-то большой распродажа. В воротах Шевченко - он 100% остается в "Заре". Вернидуб, скорее всего, остается, ведь я знаю, что руководство клуба заинтересовано в нем. Абу Ханна остается.

Чеберко идет в ЛАСК. Возможно, он даже подписал предварительный контракт, я не знаю.

Михайличенко. По моей информации, он не подписывал контракт с "Андерлехтом". Его трансфер еще не до конца согласован. Вполне возможно, что Михайличенко останется в "Заре".

Уйдет Леднев. Остается Иванисеня, придут другие футболисты в центр поля. Там Кочергин, Лунев может раскрыться, Циганикс.

Все говорят, что уйдет Громов. Руководство "Зари" заинтересовано в том, чтобы этот футболист остался", - рассказал Цыганык.