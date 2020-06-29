  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Цыганык: Заря собирается усилится летом и уже ведет предварительные переговоры
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Цыганык: Заря собирается усилится летом и уже ведет предварительные переговоры

Премьер-лига
(1 голосов)

К вопросу о кадровом вопросе в луганском клубе

Цыганык: Заря собирается усилится летом и уже ведет предварительные переговоры
Новина українською

Украинский журналист и ведущий Профутбола Игорь Цыганык рассказал о возможных кадровых перестановках в "Заре" этим летом.

"Во-первых, в "Заре" точно будет усиление летом. Есть у меня информация, что луганчане собираются усиливаться определенными футболистами, с ними уже проведены предварительные разговоры о переходе.

Во-вторых, нельзя говорить, что в "Заре" будет какой-то большой распродажа. В воротах Шевченко - он 100% остается в "Заре". Вернидуб, скорее всего, остается, ведь я знаю, что руководство клуба заинтересовано в нем. Абу Ханна остается.

Чеберко идет в ЛАСК. Возможно, он даже подписал предварительный контракт, я не знаю.

Михайличенко. По моей информации, он не подписывал контракт с "Андерлехтом". Его трансфер еще не до конца согласован. Вполне возможно, что Михайличенко останется в "Заре".

Уйдет Леднев. Остается Иванисеня, придут другие футболисты в центр поля. Там Кочергин, Лунев может раскрыться, Циганикс.

Все говорят, что уйдет Громов. Руководство "Зари" заинтересовано в том, чтобы этот футболист остался", - рассказал Цыганык.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Игорь Цыганык
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Hub

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Artemanat (Кривой Рог)
29.06.2020 в 22:46
Если не будет арендованных то будут бороться за 2е место
Ответить
0
-1
nazarkovalchuk (Белая Церковь)
29.06.2020 в 22:00
Так определитесь уже, то у Зари финансовые проблемы, то Заря будет покупать летом. Не понятно
Ответить
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...