Цыганык: Руководство Динамо заинтересовано в продаже Кендзеры

Украинский журналист и ведущий Профутбола Игорь Цыганык рассказал о возвращении в "Динамо" Александра Тымчика, который сейчас играет в аренде в "Заре", и его шансах закрепиться в киевской команде.

"Тимчик летом возвращается к "Динамо". Но будет ли он в "Динамо", не будет - это вопрос.

Пока не продадут Кендзеру, у Тимчика нет шансов заиграть в киевском клубе. Пока есть возможность продать Кендзеру - надо продавать. Насколько мне известно, руководство "Динамо" заинтересовано в продаже этого футболиста", - сказал Цыганык.