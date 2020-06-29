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Цыганык: Руководство Динамо заинтересовано в продаже Кендзеры

Премьер-лига
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Данный трансфер может открыть дорогу Тымчику

Цыганык: Руководство Динамо заинтересовано в продаже Кендзеры
Новина українською

Украинский журналист и ведущий Профутбола Игорь Цыганык рассказал о возвращении в "Динамо" Александра Тымчика, который сейчас играет в аренде в "Заре", и его шансах закрепиться в киевской команде.

"Тимчик летом возвращается к "Динамо". Но будет ли он в "Динамо", не будет - это вопрос.

Пока не продадут Кендзеру, у Тимчика нет шансов заиграть в киевском клубе. Пока есть возможность продать Кендзеру - надо продавать. Насколько мне известно, руководство "Динамо" заинтересовано в продаже этого футболиста", - сказал Цыганык.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Игорь Цыганык Томаш Кендзёра Александр Тымчик
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Источник:
Football Hub

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