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Каштру: Срна остается моим ассистентом, но возможно, он меня в будущем и уволит
Тренер рассказал о новых обязанностях своего помощника
Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру рассказал о новых обязанностях Дарио Срны, который недавно стал директором клуба по футболу.
"Он остается помощником в тренерском штабе, его функции не изменятся во время тренировок. Но добавилось немало новой работы за полем. Когда-нибудь Срна станет главным тренером. Если ты был капитаном команды в течение многих лет, то однажды сможешь руководить этой командой. Дарио тоже может быть успешным.
Не могу найти слов, чтобы его описать. Но ничего не говорю о будущем, потому что он - футбольный директор. Возможно, однажды ему придется меня уволить. Это тоже одна из его функций", - сказал Каштру.