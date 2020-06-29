  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ящишин: Второй совладелец Карпат? Красивая девушка, в фейсбуке ее видел
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ящишин: Второй совладелец Карпат? Красивая девушка, в фейсбуке ее видел

Премьер-лига
(1 голосов)

Карпаты не едут на выезд и не получают финансирования от второго инвестора

Ящишин: Второй совладелец Карпат? Красивая девушка, в фейсбуке ее видел
Новина українською

Исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин прокомментировал финансовую ситуацию в клубе, а также рассказал о втором владельце.

"Мы действительно не поехали в Мариуполь, потому что не имеем определенной суммы для того, чтобы провести три недели за пределами Львова. Откуда такая сумма? Это проживание в отелях, питание, переезд, а также остальные траты. Мы посчитали, что необходимо порядка полутора миллионов гривен.

Почему мы раньше об этом не говорили? Дело в том, что есть у клуба два владельца - две междугородные иностранные компании. С одним совладельцем я постоянно нахожусь в контакте, он помогает чем может. К сожалению, Олег Смалийчук не смог встретиться с другим совладельцем. Я остался без необходимой дотации.

Мы целый год жили без финансирования. Мы тянули на жилах, чтобы прожить и продержаться. Ясно, что это не жизнь, а существование. Результаты в турнирной таблице абсолютно соответствуют действительности.

Олег Смалийчук готов финансировать исключительно свои 50%. Он хотел встретиться с другим инвестором, чтобы обсудить два варианта. Первый - продажа, и второй - совместное финансирование, именно так и прописано в договоре про сотрудничество двух компаний. Сейчас я не имею необходимой суммы, чтобы отправить команду на выезд.

Оставляю небольшой процент на то, что ситуация может измениться. Я живу надеждой, что два инвестора найдут диалог и многострадальные "Карпаты" смогут жить дальше. Пока ситуация, которая была с утра, не изменилась.

Второй совладелец "Карпат"? Красивая девушка - Катя Парпи. В Фейсбуке ее видел. Не то гречанка, не то киприотка. Я ни разу не общался с ней, а также с представителями компании "Крисал Холдингс". Не могу говорить, сколько лет до того не было диалога, но, насколько мне известно, - лет семь или восемь", - закончил Ростислав Ящишин.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карпаты (Львов) Ростислав Ящишин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Sandra777 (Львів)
29.06.2020 в 23:20
Даю 100% що цю тему з Карпатами замнуть зараз страшно падає рейтинг Зе і йому ще лишні голоса втрачати не можна, завтра Карпати приїдуть в Маріуполь а в неділю беня відасть клуб
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...