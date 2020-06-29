Кто сказал, что Киеву будет легко? Акценты зрителя на играх топ-шестерки

Наверное, это когда-то говорил я. Разум отказывался верить в то, что "Заря" и "Десна" потянут на полноценную конкуренцию с клубом, укомплектованным очевидно лучше и качественно, и количественно. Не укладывалось в голове, что "серебряная" интрига будет жить в последних турах. И, тем не менее, мы наблюдаем именно это.

По сюжету все три матча получились принципиально разными. Но, как по мне, каждый был интересен по-своему. И интерес к этому сезону нашего сериала, чей конец близится, все еще не угас.

Шахтер – Заря 0:0

Десна – Динамо 3:2

Колос – Александрия 2:1

Зрелищность. Полностью удовлетворен увиденным в играх "Колоса" с "Александрией" и "Десны" с "Динамо", которые были примерно одинаково насыщены голевыми моментами. Пусть даже и случались в них по полтайма "простоя", но в концовке игра возвращала интерес к себе. Не забудем при этом, что в Киеве команды играли в настоящую жару.

"Шахтер" и "Заря" явили миру действо средней руки. Не назову его скучным, но и захватывающим оно точно не было. И даже когда на поле вышла "вся королевская рать", это никак не сказалось на качестве атак. Более того, "Заря" смотрелась поживее. Видимо, сказалось то, что чемпион уже решил свою турнирную задачу.

Интрига. Если говорить об эпизодах, ставших легитимными, то "Александрия" могла уйти от поражения лишь однажды – в середине второго тайма, когда Ситало промахнулся из выгоднейшей позиции.

"Заря" могла вырвать победу еще на 83-й минуте: Пятов выручил "Шахтер" после удара Хомченовского.

А вот "Десна" таки склонила чашу весов в свою сторону уже в компенсированное время. Эффектный гол Гитченко стал кульминацией футбольного триллера, разыгранного в Чернигове.

Логика. Кто сказал, что в футболе не следует искать логики? Прошедший тур опроверг его вчистую.

2:1 в поединке "Колоса" с "Александрией" абсолютно закономерно отразили увиденное мною на поле и подкрепленное пропорцией голевых моментов.

Мне кажется, что скорее такой же счет был бы идеально логичным и в Чернигове. Но, как вы понимаете, сути эти цифры не меняют нисколько.

Так же, как и в матче "Шахтер" - "Заря", где справедливее смотрелись бы 1:1. Если подключить полумоменты, то мы увидим даже небольшое преимущество гостей. Но именно полумоменты, и именно небольшое. На победу команда Скрипника вряд ли "наиграла".

Судейство. Аллилуйя! Обнаружен лишь один случай ошибки арбитра, повлиявшей на результат. Да и тот практически никак не сказался на положении команд в турнирной таблице. "Александрию" лишили возможности сравнять счет. И это был уже момент, не получивший статус легитимного – решением арбитра Бондаренко.

Эксперт сайта Сергей Шебек: "Ковалец проткнул мяч вперед, и двигался в его направлении. В то же время, Богданов, пробегая мимо Кирилла сзади, зацепил своей ногой его ногу и допустил фол. Здесь и речи не может быть о желтой карточке за симуляцию – это пенальти".

Мой приятель: "Хоть и толкового повтора не было, мне тоже показалось, что касание было, а на ходу этого достаточно".

Везение. В этот раз Фортуна решила облагодетельствовать конкурентов "Динамо".

На 26-й минуте без "самострела" Каргбо не было бы второго гола "Десны", которая впервые вышла вперед, и этот счет держался затем ровно час.

На 56-й минуте мощный "выстрел" Патрика приняла на себя перекладина ворот "Зари". И пусть после этого забить могла уже только она, но ведь не забила же. Несчастье было так близко…

Личности. Мой выбор – Кузык, приложивший свою ногу к двум голам "Десны", а также еще дважды реально угрожавший воротам Бущана. Вторым бы назвал александрийца Ковальца, запомнившегося не менее яркой игрой. Третьим – Лысенко из "Колоса". И лишь после них – Цыганкова, который, помимо двух голов в начале и конце игры, в острых эпизодах не засветился.

Речь здесь идет не о качестве исполнения. Исключительно о том, как часто игрок обращал на себя внимание своими действиями в ключевых моментах матча. Критерий прост и имеет мало общего с полезностью. Грубо говоря, кто чаще развлекал зрителя по ходу игры.

Из вратарей выделю Пятова, трижды спасавшего "Шахтер" от пропущенного мяча. Факт, сам по себе, красноречивый.

Симпатии. Естественно, "Десна". И тем приятнее, что в прошлом туре она разочаровала. Есть еще порох в пороховницах, и десны в десницах! Соглашусь с теми, кто называет команду Рябоконя самой привлекательной в этом сезоне. Как минимум, я их понимаю.

И снова "Колос". Как принято было писать в старину в газетах, он "наливается силой".

Главным разочарованием тура для меня стал "Шахтер", для которого в этот вечер важнее был не футбол, а то, что после футбола. Нет, все понятно по-человечески, но я-то любитель игры, а церемонии награждения меня интересуют в последнюю очередь.

Ну и, конечно, "Динамо". Как сказал бы Остап Бендер: грустно, девицы…

Таблица. "Александрия" таки сошла с дистанции Больших гонок, отправившись в дополнительный заезд, где будет добиваться права зайти в Европу "с черного хода".

Ну, а "птица-тройка", летящая в направлении "серебра" и квалифайна Лиги чемпионов, вновь сгруппировалась плотнее. И это радует непредвзятых любителей интриги. Пусть Киеву не будет легко – так оно увлекательнее. И так уже полшестерки "туристов" набралось.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Шахтер 28 23 3 2 69-20 +49 72 2 Динамо 28 17 4 7 58-27 +31 55 3 Заря 28 16 5 7 44-23 +21 53 4 Десна 28 16 4 8 50-24 +26 52 5 ФК Александрия 28 13 4 11 40-40 0 43 6 Колос 28 9 2 17 30-50 -20 29

Анонсы. Грядет последнее Класичне. Хочется верить, что для отпраздновавшего "Шахтера" это все еще не пустой звук. И нет сомнений, что для команды Каштру это редкая возможность качественного спарринга для подготовки к Лиге Европы. Хотя нет, знаете, эти сомнения уже появляются.

В любом случае, "Динамо" будет рубиться за очки и за остатки престижа в поединке с извечным визави. А "Шахтер" - любой "Шахтер" с наскока не возьмешь за рупь за двадцать. И хотя в последние годы эта вывеска матча не раз не оправдывала свое гордое звучание, будем надеяться на интересный футбол.

"Заре" и "Десне" надо. Тогда как их соперникам – "Александрии" и "Колосу" сейчас важнее быть в тонусе, чтобы достойно встретить плей-офф с лидерами нижней шестерки. Для команды Шарана актуальна проблема психологической ямы, в которую немудрено попасть при таких-то результатах.

С другой стороны, результат будет довлеть над теми же "Зарей" и "Десной". Именно этот шанс догнать "Динамо" в конкретном ближайшем туре. Но кто сказал, что Киеву будет легко? Он давно уже в этом раскаялся.