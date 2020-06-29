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Дубинчак следующий сезон проведет в Днепре-1

Премьер-лига
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Клубы уже договорились о трансфере игрока

Дубинчак следующий сезон проведет в Днепре-1
Новина українською

Защитник "Динамо" Владислав Дубинчак следующий сезон проведет в "Днепре-1 ". Скорее всего, речь идет об аренде.

Об этом сообщил украинский журналист и ведущий "Профутбола " Игорь Цыганык.

"Подтверждаю, что у "Днепра-1" есть договоренность с "Динамо" по трансферу Дубинчака. Следующий сезон он проведет в "Днепре-1", – сказал Цыганык.

Напомним, что в текущем сезоне Дубинчак играл в аренде в" Карпатах", где провел 20 матчей.

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В статье: Динамо (Киев) СК Днепр-1 Владислав Дубинчак
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Источник:
ПРОФУТБОЛ

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