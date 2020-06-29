Защитник "Динамо" Владислав Дубинчак следующий сезон проведет в "Днепре-1 ". Скорее всего, речь идет об аренде.

Об этом сообщил украинский журналист и ведущий "Профутбола " Игорь Цыганык.

"Подтверждаю, что у "Днепра-1" есть договоренность с "Динамо" по трансферу Дубинчака. Следующий сезон он проведет в "Днепре-1", – сказал Цыганык.

Напомним, что в текущем сезоне Дубинчак играл в аренде в" Карпатах", где провел 20 матчей.