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Дубинчак следующий сезон проведет в Днепре-1
Клубы уже договорились о трансфере игрока
Защитник "Динамо" Владислав Дубинчак следующий сезон проведет в "Днепре-1 ". Скорее всего, речь идет об аренде.
Об этом сообщил украинский журналист и ведущий "Профутбола " Игорь Цыганык.
"Подтверждаю, что у "Днепра-1" есть договоренность с "Динамо" по трансферу Дубинчака. Следующий сезон он проведет в "Днепре-1", – сказал Цыганык.
Напомним, что в текущем сезоне Дубинчак играл в аренде в" Карпатах", где провел 20 матчей.
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Источник:ПРОФУТБОЛ
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