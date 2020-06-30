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Защитник Зари прокомментировал слухи о продаже его контракта клубу из Австрии

Премьер-лига
(1 голосов)

Считает ЛАСК шагом вперед. В самом деле?

Защитник Зари прокомментировал слухи о продаже его контракта клубу из Австрии
Новина українською

Защитник луганской "Зари" Евгений Чеберко прокомментировал интерес со стороны австрийского ЛАСКа, который хочет пригласить украинца.

Трудно об этом что-то говорить. Сейчас я игрок "Зари" и сфокусирован на выступлении команды в концовке чемпионата Украины. Хочется помочь команде удачно выступить в нынешнем сезоне, завоевать медали.

Мне говорили, что есть заинтересованность со стороны иностранного клуба. Но они решают этот вопрос между собой. Конечно, в будущем у меня есть мечта попробовать свои силы в Европе.

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О ЛАСКе слышал, что это команда хорошего уровня, играла в Лиге Европы, хорошо выступает в чемпионате. Думаю, если все получится, для меня это будет хороший шаг в развитии карьеры в дальнейшем. Но пока же все мои мысли связаны с "Зарей".

Напомним, что Евгений является игроком молодежной сборной Украины. В этом сезоне в составе "Зари" он провел за клуб 30 матчей.

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В статье: Заря (Луганск) Чемпионат Австрии Евгений Чеберко ЛАСК
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Источник:
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Комментарии (3)
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ascent (Луксор)
30.06.2020 в 09:06
Может еще всё образуется и никуду ехать не придется...
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simargl (Чернигов)
30.06.2020 в 09:05
Уровень жизни - да , а уровень футбола в Австрии никак не лучше нашего ... у Зари шанс на ЛЧ, а там не факт что ЛЕ будет ...
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Hugo64 (PARIS)
30.06.2020 в 07:51
ЖАЛЬ-- НО НАДО РаСТИ...может и вернесся обратно как и многие --НО после многие ()так форму никак и не наберут( филя. чайковский белый- да и хома немного сдал Но хоть прибавил
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