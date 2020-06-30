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Защитник Зари прокомментировал слухи о продаже его контракта клубу из Австрии
Считает ЛАСК шагом вперед. В самом деле?
Защитник луганской "Зари" Евгений Чеберко прокомментировал интерес со стороны австрийского ЛАСКа, который хочет пригласить украинца.
Трудно об этом что-то говорить. Сейчас я игрок "Зари" и сфокусирован на выступлении команды в концовке чемпионата Украины. Хочется помочь команде удачно выступить в нынешнем сезоне, завоевать медали.
Мне говорили, что есть заинтересованность со стороны иностранного клуба. Но они решают этот вопрос между собой. Конечно, в будущем у меня есть мечта попробовать свои силы в Европе.
О ЛАСКе слышал, что это команда хорошего уровня, играла в Лиге Европы, хорошо выступает в чемпионате. Думаю, если все получится, для меня это будет хороший шаг в развитии карьеры в дальнейшем. Но пока же все мои мысли связаны с "Зарей".
Напомним, что Евгений является игроком молодежной сборной Украины. В этом сезоне в составе "Зари" он провел за клуб 30 матчей.