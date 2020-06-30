Защитник Зари прокомментировал слухи о продаже его контракта клубу из Австрии

Защитник луганской "Зари" Евгений Чеберко прокомментировал интерес со стороны австрийского ЛАСКа, который хочет пригласить украинца.

Трудно об этом что-то говорить. Сейчас я игрок "Зари" и сфокусирован на выступлении команды в концовке чемпионата Украины. Хочется помочь команде удачно выступить в нынешнем сезоне, завоевать медали.

Мне говорили, что есть заинтересованность со стороны иностранного клуба. Но они решают этот вопрос между собой. Конечно, в будущем у меня есть мечта попробовать свои силы в Европе.