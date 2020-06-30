Вы не болеете душой за Карпаты! Белик обратился к Смалийчуку и Ящишину

Экс-форвард "Шахтера" и национальной сборной Украины, а сегодня телеэксперт Алексей Белик возмутился действиям совладельца "Карпат" Олега Смалийчук и руководства клуба в лице исполнительного директора Ростислава Ящишин.

Если честно, я вообще в шоке. Потерять команду, которая имеет такую ​​армию болельщиков! У нас некоторые клубы бьются за этих болельщиков ...При всем уважении к [исполнительному] директору клуба я могу сказать, что вы не болеете душой за "Карпаты".

Почему вы бросились спасать только сейчас? Это нужно было делать еще год назад. Вам говорили и Цыганик, и Вацко. Они кричали, что команду надо спасать!