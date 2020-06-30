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Вы не болеете душой за Карпаты! Белик обратился к Смалийчуку и Ящишину
С советом относительно действий
Экс-форвард "Шахтера" и национальной сборной Украины, а сегодня телеэксперт Алексей Белик возмутился действиям совладельца "Карпат" Олега Смалийчук и руководства клуба в лице исполнительного директора Ростислава Ящишин.
Если честно, я вообще в шоке. Потерять команду, которая имеет такую армию болельщиков! У нас некоторые клубы бьются за этих болельщиков ...При всем уважении к [исполнительному] директору клуба я могу сказать, что вы не болеете душой за "Карпаты".
Почему вы бросились спасать только сейчас? Это нужно было делать еще год назад. Вам говорили и Цыганик, и Вацко. Они кричали, что команду надо спасать!
Это не так, что вчера были деньги, а сегодня закончились. Идите и говорите с Парпи. Но мы знаем, что это не Парпи, а Коломойский!
А если Смалийчук любит "Карпаты", тогда дай полтора миллиона, чтобы команда закончила чемпионат. После этого садитесь за стол переговоров.
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