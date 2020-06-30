  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Вы не болеете душой за Карпаты! Белик обратился к Смалийчуку и Ящишину
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вы не болеете душой за Карпаты! Белик обратился к Смалийчуку и Ящишину

Премьер-лига
(1 голосов)

С советом относительно действий

Вы не болеете душой за Карпаты! Белик обратился к Смалийчуку и Ящишину
Новина українською

Экс-форвард "Шахтера" и национальной сборной Украины, а сегодня телеэксперт Алексей Белик возмутился действиям совладельца "Карпат" Олега Смалийчук и руководства клуба в лице исполнительного директора Ростислава Ящишин.

Если честно, я вообще в шоке. Потерять команду, которая имеет такую ​​армию болельщиков! У нас некоторые клубы бьются за этих болельщиков ...При всем уважении к [исполнительному] директору клуба я могу сказать, что вы не болеете душой за "Карпаты".

Почему вы бросились спасать только сейчас? Это нужно было делать еще год назад. Вам говорили и Цыганик, и Вацко. Они кричали, что команду надо спасать!

Читайте такжеКлуб УПЛ решил сняться с соревнований - СМИ

Это не так, что вчера были деньги, а сегодня закончились. Идите и говорите с Парпи. Но мы знаем, что это не Парпи, а Коломойский!

А если Смалийчук любит "Карпаты", тогда дай полтора миллиона, чтобы команда закончила чемпионат. После этого садитесь за стол переговоров.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Алексей Белик Карпаты (Львов) Ростислав Ящишин Олег Смалийчук
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (8)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
simargl (Чернигов)
30.06.2020 в 08:54
ЗицПрезидент Фунт. Не было и нет у Смайличука денег на содержание Карпат. Схемы и разводы с рокировочками между Беней и Дымом ... жаль болел Карпат. Дайте расчетный счет клуба, все не равнодушные со всей страны по 5 грн отправят и сезон Карпат и УПЛ спасут, а дальше сами решайте, олигархи хреновы ...!!!
Ответить
+2
0
ascent (Луксор)
30.06.2020 в 09:03
Ты настолько наивный, что еще веришь в благотворительные фонды?
Ответить
0
-1
skopa (Харьков)
30.06.2020 в 08:53
Да вернуть нужно , наконец, город Лемберг на историческую Родину. И деньги сразу найдутся, и людям на заработки не придется ездить в другую страну..И меньше м..даков галичанских будет в правительстве...
Ответить
0
-4
avatar
Инспектор ( )
30.06.2020 в 08:57
Что нибудь умнее не придумаешь?
Ответить
+4
0
avatar
simargl (Чернигов)
30.06.2020 в 08:58
Хорошо ,что Шуракань не вернулась на историческую уродину ... винницкий спецназ от души навалял всякому скопу ...)))))
Ответить
+3
0
Dr. House (Подолье)
30.06.2020 в 09:17
Не люблю оскорблять людей, но так как я сомневаюсь, что это существо вообще человек, то могу сказать : лишнехромосомный ватан, вали нах скопом за поребрик вместе со своими путиноидами. И Украина очистится от дерьма и воздух станет чище.
Ответить
0
0
avatar
Инспектор ( )
30.06.2020 в 08:34
...При всем уважении к [исполнительному] директору клуба..... Белик, а за что ты уважаешь Ящишина?
Ответить
0
0
avatar
simargl (Чернигов)
30.06.2020 в 09:00
Ну то к слову пришлось. Между строк и по тексту можно заменить на - "я фигню с этого поца...))) "
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...