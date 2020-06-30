Санжар и игроки Карпат не знали о том, что клуб решил сняться с чемпионата

Наставник "зелено-белых" Роман Санжар признался, что ни он, ни команда не знали о решении руководства клуба и совладельца Олега Смалийчука сняться с УПЛ, сообщает телеканал Футбол.

Честно говоря команду немного шокировали. Но тем не менее продолжаем работать, тренироваться.

Больше сказать пока не могу. Сегодня [29 июня] тренировались и на завтра у нас запланирована тренировка. Поэтому мы готовимся и просто ждем будущих указаний.