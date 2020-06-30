Премьер-лига
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Санжар и игроки Карпат не знали о том, что клуб решил сняться с чемпионата
Были шокированы
Наставник "зелено-белых" Роман Санжар признался, что ни он, ни команда не знали о решении руководства клуба и совладельца Олега Смалийчука сняться с УПЛ, сообщает телеканал Футбол.
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Честно говоря команду немного шокировали. Но тем не менее продолжаем работать, тренироваться.
Больше сказать пока не могу. Сегодня [29 июня] тренировались и на завтра у нас запланирована тренировка. Поэтому мы готовимся и просто ждем будущих указаний.
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Источник:Футбол News
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