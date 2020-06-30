Характер Мариуполя, фактор для Олимпика, метаморфозы Динамо. Эксперты о 28-м туре УПЛ

Бывший тренер "Металлурга", "Говерлы", "Карпат", "Металлиста" и "Мариуполя" Александр Севидов, а также бывший главный арбитр ФИФА Сергей Шебек делятся своими впечатлениями от матчей 28-го тура Украинской Премьер-лиги.

"Колос" - "Александрия" 2:1

Сергей Шебек: Решающим в игре стал отрезок времени первого тайма с 10-й по 30-ю минуты. "Колос" выглядел мобильнее, свежее, проявил характер и забил два мяча. "Александрия" действовала без задора, в игре виден явный спад. Хозяева удачно использовали контратаки, в которых отличился Лысенко, проявив индивидуальное мастерство, особенно первый гол, забив технично и красиво. "Колос" сместил акцент своих атак через правый фланг, где неудачно действовал левый защитник Мирошниченко. И не зря Шаран после второго пропущенного мяча заменил его уже на 30-й минуте.

Вторая половина началась с гола все того же Ковальца - лучшего игрока в составе гостей, Кирилл смог отличится за счет индивидуального мастерства. Но тут же Лысенко мог похоронить все надежды александрийцев хотя бы на ничью. Форвард вышел один на один с вратарем, но пробил неудачно. Команды обменивались атаками, имели шансы забить, у хозяев Паромонов и Костышин, у гостей Ситало, но победный счет сумели отстоять коваливцы.

Заслуженная победа "Колоса", команда Костышина больше жаждала этого, игроки были заряжены на поставленную цель. "Александрия" показала, что на данный момент не может действовать целостно на протяжении всего матча, а играет отрезками, чего недостаточно для успеха.

"Карпаты" - "Львов" 1:1

Александр Севидов: Наконец "Львов" в первом тайме хоть кого-то переиграл в этом чемпионате. Они контролировали территорию, владели мячом, имели преимущество ударов по воротам. Но метаморфозы в украинском футболе снова проявляются. "Львов" просто не знал, за счет чего, ведя в счете и играя в большинстве, смогут выиграть. "Карпаты", не имея моментов, забили едва ли не первого удара. Затем еще один момент создали и больше ничего.

Для "Карпат", когда приходится играть молодежью, ничейный результат сродни победе. А для "Львова" стратегически важно было не проиграть и не подпустить к себе львовян в турнирной таблице. На данный момент это две самые слабые команды, поэтому не зря они находятся внизу, и будут бороться за выживание. Даже трудно представить, что может произойти, чтобы "Карпаты" остались в элите. В команде играют молодые ребята, но они не готовы на данный момент выполнить задачу – сохранение прописки. В исполнении команд мы увидели футбол низкого качества. Уровень игры их конкурентов намного выше. Единственно, что можно занести в плюс "Карпатам", играя в меньшинстве, смогли уйти от поражения, проявить характер и не сломаться. Но в следующих матчах им будет еще сложнее.

"Шахтер" - "Заря" 0:0

Александр Севидов: "Шахтер" в ранге чемпиона вышел на матч не совсем мотивированным, и это в ходе поединка было видно. Без своих лидеров "горняки" выглядели в атаке очень скудно, практически не создав ни одного голевого момента, пока не вышли на поле Тайсон, Марлос и Мораес. И лишь после их выхода у хозяев началось что-то получаться. Еще раз можно убедиться, через кого строится игра в атаке. Выделил бы у донетчан Кривцова и Матвиенко. "Заря" достаточно "пощипала" их оборону, но эта пара действовала надежно. Луганчане по уровню игры и зрелищности сейчас на втором месте после "Шахтера". Гости играли агрессивней и в атаке действовали острее, и были ближе к победе. "Шахтер" приноровился к манере игры соперника, и Пятов просто перебивал мяч через группу игроков, прессингующих высоко хозяев. Получилась хорошая игра и результат закономерен. Думаю, "Зарю", которая также играла без своих лидеров – основных защитников Чеберко и Вернидуба, устроил такой счет, да и "Шахтер" не расстроился.

"Мариуполь" - "Днепр-1" 2:1

Сергей Шебек: Мариупольцы за счет хорошо проведенного первого тайма, где забили два мяча, смогли удержать и завоевать победу. Проявили характер после трудного, прежде всего в психологическом плане кубкового матча с полтавчанами. Обычно после таких матчей команде очень непросто прийти в себя, найти силы и настрой, чтобы штурмовать поставленные цели. А задача однозначна, да еще в поединке с прямым конкурентом – шестое место.

В первой половине команды словно присматривались друг к другу, хотя хорошо знают слабые и сильные стороны, играли вторым номером, выманивания соперника, чтобы открыть пространство для контратак. И это эффективнее получилось у азовцев, которые не позволили ничего создать днепрянам, но в то же время кроме двух забитых мячей, играли острее, сотворив несколько хороших моментов. Особенно на 35-й минуте получилась классная атака, где Быков шикарным продольным пасом вывел один на один с вратарем Кулакова, но тот запорол шанс забить, катнув мяч мимо ворот. А второй забитый мяч Кащука в раздевалку сыграл неоценимую роль в победе, так как после перерыва хозяева больше не имели моментов.

Второй тайм прошел с полным преимуществом гостей. Оборона азовцев под давлением начала допускать ошибки, одна из которых привела к пенальти в их ворота, к тому же остались в меньшинстве. Были отличные шансы забить у Адамюка, Булецы, и убойный момент запорол Чичиков за 5 минут до конца поединка. Он обязан был забивать, но выше всяких похвал сыграл вратарь Гальчук, лучший игрок матча. Отчаянный штурм "Днепра-1" оставил их с поражением. Подвела реализация и не умение выжать максимум из созданного. Они могли рассчитывать на ничью, что было бы справедливым результатом по игре. А подопечным Бабича похвала за стойкость и проявленный характер. Мариупольцы выгрызли победу!

"Ворскла" - "Олимпик" 0:0

Сергей Шебек: Донетчане переиграли своего оппонента и должны были победить. После трудного и энергоемкого полуфинала кубка для полтавчан ничья в этом поединке – хороший результат. "Ворскла" в течение 90 минут создала в первом тайме единственный голевой момент, где Васин, находясь перед воротами в шести метрах, просто не попал по мячу. А если бы не вратарь хозяев Ткаченко, который не раз выручал команду, то полтавчане ушли бы с поля в роли проигравших. "Олимпик" не использовал свои моменты, коих создал немало, но в последней фазе не хватало хладнокровия, а порой и мастерства. "Олимпийцы" превзошли соперника во всех компонентах: в количестве атак и ударов, в контроле мяча и территории, имели преимущество, но главное - не воплотили это в голы. Они хотели победить, но желания мало, нужно уметь реализовывать моменты.

"Десна" - "Динамо" 3:2

Александр Севидов: Игра со стороны киевлян была пресной и невыразительной. Небольшими эпизодами проявляли малую активность, что недостаточно для победы. Команда Рябоконя умеет грамотно обороняться, и если она выигрывает, то ее очень тяжело обыграть. А вскрывать такую насыщенную оборону можно только за счет максимально-скоростных атак, коих у динамовцев не было.

Киевляне за всю игру не разогнали ни одной быстрой атаки. Передачи поперек и назад - это не игра киевского "Динамо". Даже когда подустала "Десна, ее можно было дожать за счет взрывных действий впереди, но этого ничего не было. Лучше бы киевляне не забили бы такой ранний гол, который, видимо, успокоил команду, а игроки посчитали, что за счет класса они выиграют. А класса, как оказалось, у них маловато.

А за счет чего вы хотели выиграть? Что у вас для этого есть? Какая у вас командная игра, и какие есть наигранные комбинации? Главный тренер Михайличенко, будучи игроком, действовал на позиции плеймейкера, мог в одиночку решить исход матча. К сожалению, таких футболистов в некогда славном клубе нет. Нет первой и последней передачи, нет тонкого игрока, который может разогнать атаку. "Динамо" раньше играло с позиции силы, но, увы, все это в прошлом. Наоборот соперники сейчас играют с позиции силы. Когда такое было?

Этот матч показал проблему с составом. Не играли Попов и Миколенко, как следствие - в защите ветер гулял. Заменившие их Караваев и Кадири просто провалили игру, допустив грубые позиционные и тактические ошибки. А зачем вы держите в запасе защитника Пиварича? В нападении постоянные проблемы, где "Динамо" два последних года играет без форварда. Номинально они присутствуют на поле, но эффективности приносят ноль. Испанский легионер Соль полностью потерялся где-то на лавке. Разрекламированный новичок Каргбо вообще не создал ни одного момента за отведенные ему 45 минут. Последним классным нападающим был Мбокани, который умел растолкать, продавить и забить мяч вместе с защитником в ворота.

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"Динамо" кроме забитого мяча после ошибки защиты также за весь матч не создали ни одного голевого момента. Они свои голы рожают в муках, а пропускают очень легко. "Десна" кроме трех мячей, могла забить еще три. У Кузыка было два прекрасных шанса, и у Филиппова один. С таким подбором футболистов у киевлян будут проблемы и в борьбе за второе место. Есть игроки, не достойные играть в "Динамо". Может они для других клубов и хорошие футболисты, но это не уровень бело-синих.

Победа "Десны" принимается как должное, черниговцы ее заслужили, проявили характер, показали хорошую организацию игры в обороне, не позволив ничего создать "бело-синим".