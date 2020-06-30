Итальянский ассистент Михайленко сравнил свою работу в Наполи и Днепр-1

Помощник главного тренера "Днепр-1" Луиджи Ночентини рассказал о своих задачах в клубе из Днепра.

У "Эмполи" не было возможности пригласить меня в штаб официально. Я больше стажировался. Работал с помощником Сарри Франческо Кальцоне, набирался опыта. Именно Кальцоне и посоветовал мне Сарри, когда появилась возможность расширить штаб "Наполи".

Я играл до 26 лет, но понял, что не вырасту в игрока уровня серии А. Поэтому начал учиться в школе "Коверчано", чтобы получить лицензию тренера. Это очень хорошая школа тренеров.

Сергей Кравченко помогает мне контактировать с командой и доносить мои мысли. Кравченко находится внутри команды, это очень облегчает мне работу.

Не могу сказать, что у меня были очень дружеские отношения с Сарри. Обычные рабочие. Затем Сарри вместе со штабом пригласили у "Челси", и наши пути разошлись. Конечно, АПЛ и "Челси" - топ-уровень, был бы счастлив там поработать.

Но я не жалею, что попал в "Днепр-1". Здесь у меня больше возможностей проявить свои идеи. В штабе Сарри я не имел такого влияния, как в "Днепре-1".

Большая заслуга в моем переходе в "Днепр-1" - тренера сборной Украины Андреа Мальдеры. Они с Шевченко рекомендовали меня спортивному директору "Днепра-1" Андрею Русолу.

У меня нет задачи как-то угодить футболистам. Я должен помогать им прогрессировать. Впоследствии футболисты уже понимают, что это идет им на пользу. Наиболее приятно, когда мои эмоциональные подсказки помогают стать лучше. Когда я это вижу - получаю удовольствие.

У меня есть образование экономиста. Очень важно постоянно учиться. Математические науки помогают понять, как правильно организовать работу на поле.

Также важно изучать философию и психологию, чтобы глубже понимать футболистов. Нужно уметь чувствовать мысли и желания игроков. Все эти науки очень помогают в футболе.