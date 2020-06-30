Премьер-лига
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Шахтер даст стимул своим футболистам на оставшиеся матчи УПЛ
Иначе - а какой смысл побеждать?
Донецкий "Шахтер" финансово простимулирует игроков первой команды за матчи УПЛ.
По итогам 27 тура чемпионата клуб завоевал чемпионство, однако, чтобы игроки не теряли желание одерживать победы, им увеличены премиальные.
За каждый выигранный после чемпионства матч футболисты получают премиальные в двойном размере, - сообщает ТаТоТаке.
Впереди у "Шахтера" еще 6 поединков в УПЛ, команда сыграет с "Динамо", "Десной", "Колосом" и "Александрией".
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Источник:ТаТоТаке
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Комментарии (10)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
30.06.2020 в 12:32
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simargl (Чернигов)
30.06.2020 в 12:22
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beatles (Крижопіль)
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octavi4 (Warszawa)
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Инспектор ( )
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ШашлычОк (Черкассы)
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ШашлычОк (Черкассы)
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ПетроФ (Луцьк)
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beatles (Крижопіль)
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simargl (Чернигов)
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