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Шахтер даст стимул своим футболистам на оставшиеся матчи УПЛ

Премьер-лига
(4 голосов)

Иначе - а какой смысл побеждать?

Шахтер даст стимул своим футболистам на оставшиеся матчи УПЛ
Новина українською

Донецкий "Шахтер" финансово простимулирует игроков первой команды за матчи УПЛ.

По итогам 27 тура чемпионата клуб завоевал чемпионство, однако, чтобы игроки не теряли желание одерживать победы, им увеличены премиальные.

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За каждый выигранный после чемпионства матч футболисты получают премиальные в двойном размере, - сообщает ТаТоТаке.

Впереди у "Шахтера" еще 6 поединков в УПЛ, команда сыграет с "Динамо", "Десной", "Колосом" и "Александрией".

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В статье: Шахтер (Донецк) УПЛ премиальные
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (10)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
30.06.2020 в 12:32
Судді та павелко завжди простимульовані Наперсточником. До речі, мабуть вже вишиковуються щоб сплатити податки з додаткових виплат?
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0
0
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simargl (Чернигов)
30.06.2020 в 12:22
Думаю на ДК они и без премии настроятся ... а Десна будет упираться не хуже чем с ДК
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0
-1
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beatles (Крижопіль)
30.06.2020 в 12:14
а это значит, что борьба за второе место развернется нешуточная!
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+1
-1
octavi4 (Warszawa)
30.06.2020 в 11:39
Отлично :)
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+1
-2
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Инспектор ( )
30.06.2020 в 11:35
Впереди у "Шахтера" еще 6 поединков в УПЛ, команда сыграет с "Динамо", "Десной", "Колосом" и "Александрией". Может только 4 поединка?
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+3
-1
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ШашлычОк (Черкассы)
30.06.2020 в 11:21
стимул ...... но не на все матчи 1000%
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+2
-1
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ШашлычОк (Черкассы)
30.06.2020 в 11:25
минусуют значит правда)))
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+2
-1
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ПетроФ (Луцьк)
30.06.2020 в 11:18
в коментарі після матчу Десна -Динамо, я написав, що кроти вийдуть на матч з ДК супервмотивованими. не помилився)))
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+3
-1
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beatles (Крижопіль)
30.06.2020 в 12:13
да уж, не повезло ментам!
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-2
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simargl (Чернигов)
30.06.2020 в 12:23
Ну, а как иначе ??? Классическое )))
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0
-1


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