Шахтер даст стимул своим футболистам на оставшиеся матчи УПЛ

Донецкий "Шахтер" финансово простимулирует игроков первой команды за матчи УПЛ.

По итогам 27 тура чемпионата клуб завоевал чемпионство, однако, чтобы игроки не теряли желание одерживать победы, им увеличены премиальные.

Читайте также Шахтер получил золотые медали и кубок чемпиона УПЛ на НСК Олимпийский

За каждый выигранный после чемпионства матч футболисты получают премиальные в двойном размере, - сообщает ТаТоТаке.

Впереди у "Шахтера" еще 6 поединков в УПЛ, команда сыграет с "Динамо", "Десной", "Колосом" и "Александрией".