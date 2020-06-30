Луиш Каштру не исключает трансфера игрока на наиболее проблемную позицию

Главный тренер "горняков" Луиш Каштру прокомментировал потерю из-за травмы Исмаили на полгода.

Потеря Исмаили очень тяжелая для всех нас. Это один из лучших игроков на своей позиции в мире. Если мы сейчас посмотрим на "Ислу", как он страдает... все это невероятно огорчает.

Теперь его ждет неторопливое восстановление. Оно продлится 6 месяцев. Для нас это - ужасно.

На этой же позиции [вместо Исмаили] может играть Сиприано, Матвиенко или Болбат. Или же ...можем подписать новичка на эту позицию.