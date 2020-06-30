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Луиш Каштру не исключает трансфера игрока на наиболее проблемную позицию
Слева в обороне
Главный тренер "горняков" Луиш Каштру прокомментировал потерю из-за травмы Исмаили на полгода.
Потеря Исмаили очень тяжелая для всех нас. Это один из лучших игроков на своей позиции в мире. Если мы сейчас посмотрим на "Ислу", как он страдает... все это невероятно огорчает.
Теперь его ждет неторопливое восстановление. Оно продлится 6 месяцев. Для нас это - ужасно.
На этой же позиции [вместо Исмаили] может играть Сиприано, Матвиенко или Болбат. Или же ...можем подписать новичка на эту позицию.
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Источник:Профутбол
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