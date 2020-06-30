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Украинский тренер заинтересовал целый ряд клубов из Западной Европы
И не только тренер
Коуч луганской "Зари" Виктор Скрипник попал в сферу интересов ряда европейских клубов.
Речь идет о командах, выступающих в еврокубках, в частности Лиге чемпионов, сообщает ТаТоТаке.
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Притом у тренера нет большой клаусула, установленной для желающих клубов.
В то же время существует договоренность, что в летнее межсезонье клуб или тренер может расторгнуть контракт при наличии уважительной причины.
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Источник:ТаТоТаке
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Комментарии (4)
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royalstas (Вінниця)
30.06.2020 в 15:14
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Віктор Бокасса (Betwmount)
30.06.2020 в 14:32
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белорус (Киев)
30.06.2020 в 15:22
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simargl (Чернигов)
30.06.2020 в 14:10
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