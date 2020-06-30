Украинский тренер заинтересовал целый ряд клубов из Западной Европы

Коуч луганской "Зари" Виктор Скрипник попал в сферу интересов ряда европейских клубов.

Речь идет о командах, выступающих в еврокубках, в частности Лиге чемпионов, сообщает ТаТоТаке.

Притом у тренера нет большой клаусула, установленной для желающих клубов.

В то же время существует договоренность, что в летнее межсезонье клуб или тренер может расторгнуть контракт при наличии уважительной причины.