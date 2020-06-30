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Украинский тренер заинтересовал целый ряд клубов из Западной Европы

Премьер-лига
(1 голосов)

И не только тренер

Украинский тренер заинтересовал целый ряд клубов из Западной Европы
Новина українською

Коуч луганской "Зари" Виктор Скрипник попал в сферу интересов ряда европейских клубов.

Речь идет о командах, выступающих в еврокубках, в частности Лиге чемпионов, сообщает ТаТоТаке.

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Притом у тренера нет большой клаусула, установленной для желающих клубов.

В то же время существует договоренность, что в летнее межсезонье клуб или тренер может расторгнуть контракт при наличии уважительной причины.

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В статье: Заря (Луганск) Лига чемпионов Виктор Скрипник клаусула
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (4)
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royalstas (Вінниця)
30.06.2020 в 15:14
Напевно щось по типу Хоффенхайму чи Вольфсбурга. Потрібно йти якщо нема підпримки від керівництва нинішнього клубу вийти на новий рівень і пристойно посилитись з прицілом зайняти 2 місце в наступному сезоні.
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0
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
30.06.2020 в 14:32
Динамо Дрезден...
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+1
-2
белорус (Киев)
30.06.2020 в 15:22
Дрезден уже сушит сухари в третьей бундеслиге. это не уровень Скрипника, поэтому ирония здесь не уместна.
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+2
-1
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simargl (Чернигов)
30.06.2020 в 14:10
В Динамо ))??
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0
-4


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