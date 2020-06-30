Екатерина Монзуль: 4500 километров за 11 дней

Всего за 11 дней Екатерине Монзуль пришлось отсудить три матча, преодолев за это время расстояние около 4.500 километров по маршруту Харьков - Минай - Харьков - Мариуполь - Харьков - Чернигов - Харьков.

Сначала она провела первый из двух полуфинальных поединков Кубка Украины в Закарпатской области, где 17 июня встретились "Минай" и киевское "Динамо", затем через неделю была главным арбитром в другом полуфинале - в игре между "Мариуполем" и полтавской "Ворсклой", которая продолжалась более двух часов, а позавчера отсудила матч 28-го тура чемпионата Премьер-лиги "Десна" (Чернигов) - "Динамо" (Киев).

Можно лишь позавидовать маневренности 38-летней Монзуль, которая без труда перемещается по всему периметру Украины - от Закарпатья до берегов Азовского моря, а затем на Северскую землю. И все эти вояжи с непременным заездом на родную Слобожанщину.