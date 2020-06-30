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Екатерина Монзуль: 4500 километров за 11 дней
Непростое испытание выпало на хрупкие женские плечи харьковской рефери
Всего за 11 дней Екатерине Монзуль пришлось отсудить три матча, преодолев за это время расстояние около 4.500 километров по маршруту Харьков - Минай - Харьков - Мариуполь - Харьков - Чернигов - Харьков.
Сначала она провела первый из двух полуфинальных поединков Кубка Украины в Закарпатской области, где 17 июня встретились "Минай" и киевское "Динамо", затем через неделю была главным арбитром в другом полуфинале - в игре между "Мариуполем" и полтавской "Ворсклой", которая продолжалась более двух часов, а позавчера отсудила матч 28-го тура чемпионата Премьер-лиги "Десна" (Чернигов) - "Динамо" (Киев).
Можно лишь позавидовать маневренности 38-летней Монзуль, которая без труда перемещается по всему периметру Украины - от Закарпатья до берегов Азовского моря, а затем на Северскую землю. И все эти вояжи с непременным заездом на родную Слобожанщину.