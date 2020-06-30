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Премьер-лига

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Екатерина Монзуль: 4500 километров за 11 дней

Премьер-лига
(2 голосов)

Непростое испытание выпало на хрупкие женские плечи харьковской рефери

Екатерина Монзуль: 4500 километров за 11 дней
Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

Всего за 11 дней Екатерине Монзуль пришлось отсудить три матча, преодолев за это время расстояние около 4.500 километров по маршруту Харьков - Минай - Харьков - Мариуполь - Харьков - Чернигов - Харьков.

Сначала она провела первый из двух полуфинальных поединков Кубка Украины в Закарпатской области, где 17 июня встретились "Минай" и киевское "Динамо", затем через неделю была главным арбитром в другом полуфинале - в игре между "Мариуполем" и полтавской "Ворсклой", которая продолжалась более двух часов, а позавчера отсудила матч 28-го тура чемпионата Премьер-лиги "Десна" (Чернигов) - "Динамо" (Киев).

Можно лишь позавидовать маневренности 38-летней Монзуль, которая без труда перемещается по всему периметру Украины - от Закарпатья до берегов Азовского моря, а затем на Северскую землю. И все эти вояжи с непременным заездом на родную Слобожанщину.

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Комментарии (9)
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ПетроФ (Луцьк)
30.06.2020 в 14:55
Монзуль не ідеальна, але вона вчться і на своїх помилках тоже. Тому видно прогрес. на відміну від арбітрів в я яких яйця теліпаються між ногами і заважають працювати.
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Инспектор ( )
30.06.2020 в 14:52
Пусть пояснит, почему в судейксой комнате смеются как и в раздевалке Десны. Михайличенко знает о чем говорит.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
30.06.2020 в 14:33
Наступні 4 матчі Динамо вона судитиме також.
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0
0
khatskevich_bog (Киев)
30.06.2020 в 14:16
Катерина летает в Харьков для перепихона с мужем. После тяжелых матчей нужно выровнять количество гормонов
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0
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
30.06.2020 в 14:33
Дегенерат? Згоден.
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0
0
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simargl (Чернигов)
30.06.2020 в 14:12
Лучший арбитр УПЛ вне гендерной принадлежности. Без конкуренции !!!
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+1
-1
Lion Killer (Львів)
30.06.2020 в 14:11
Перші матчі була трохи невпевнена в собі, але зараз вона 1а з кращих 100%
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+1
0
Acsakal (Kharkov)
30.06.2020 в 13:12
Катя зараз - найкраща не лише серед арбітрів-жінок. І те, що найменш корумпована - взагалі беззаперечно.
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+5
-2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
30.06.2020 в 14:34
Звідки така впевненість?
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0
0


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