Официально. Матч Карпаты - Мариуполь не состоится

Украинская Премьер-лига подтвердила, что перенесенный поединок 24 тура между "Карпатами" и "Мариуполем" завтра не состоится.

Игра должна была пройти ещё в конце мая, однако из-за коронавирусной эпидемии среди игроков, тренеров и персонала львовского клуба игру перенесли. Матч должен был состояться в Мариуполе из-за тяжёлой ситуации с COVID-19 во Львовской области. Однако у "зелёно-белых" нет финансовой возможности отправиться на выезд.

Напомним, вчера "Карпаты" сообщили, что у них нет денег, чтобы продолжить участие в чемпионате Украины. Повторная неявка будет означать снятие команды с УПЛ. Следующую игру "львы" также должны провести в Мариуполе в субботу, 4 июля.