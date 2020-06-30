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Официально. Матч Карпаты - Мариуполь не состоится

Премьер-лига
(3 голосов)

Львовяне получат техническое поражение

Официально. Матч Карпаты - Мариуполь не состоится
UA-Футбол
Новина українською

Украинская Премьер-лига подтвердила, что перенесенный поединок 24 тура между "Карпатами" и "Мариуполем" завтра не состоится.

Игра должна была пройти ещё в конце мая, однако из-за коронавирусной эпидемии среди игроков, тренеров и персонала львовского клуба игру перенесли. Матч должен был состояться в Мариуполе из-за тяжёлой ситуации с COVID-19 во Львовской области. Однако у "зелёно-белых" нет финансовой возможности отправиться на выезд.

Напомним, вчера "Карпаты" сообщили, что у них нет денег, чтобы продолжить участие в чемпионате Украины. Повторная неявка будет означать снятие команды с УПЛ. Следующую игру "львы" также должны провести в Мариуполе в субботу, 4 июля.

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В статье: ФК Мариуполь Карпаты (Львов)
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Комментарии (13)
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Perfectfull (Ирпень)
30.06.2020 в 18:10
ухахаааа)) класс!"!!! а то ж свидомые хотят 18 команд в упл)) пусть карпаты снимаются, а фк львов тогда вылетает))чем меньше колхоза тем краще))
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0
-1
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Juva_07 (UA)
30.06.2020 в 16:34
Сами виноваты... Никто не поверит, что игроки и персонал не смогли скинуться гривен по 300 на автобус и ради своего достоинства, чести футболиста, приехать в Мариуполь и сыграть.. "Нет денег" - снимайтесь скорее с чемпионата. Вы не первые и не последние. Когда Кривбасс, запорожский Металлург или Зирка обанкротились, никто на их защиту не вставал и из общественности не выступал, а тут прям крест на пузе рвут!
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+6
0
lektor (Мариуполь)
30.06.2020 в 18:13
я думаю если бы у Львова выиграли то и деньги нашлись бы а так чего играть шанс остаться просрали
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0
0
lektor (Мариуполь)
30.06.2020 в 16:30
мне вот интересно а как же гарантийные письма что у клуба есть деньги на весь сезон что они его доиграют
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+4
0
Карбид (Ник)
30.06.2020 в 16:51
Аферисты в сетях. Сезон 4-й
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+3
-1
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Инспектор ( )
30.06.2020 в 16:26
Смайличук явно задумал супер ход чтобы оставить Карпаты в вышке
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+2
-2
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armik (Киев)
30.06.2020 в 16:28
Угу, в чемпионате области как раз тоже есть вышка.
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+7
0
DиКей(молдова) (кишинев)
30.06.2020 в 16:14
сериал - Кто убивает украинский футбол...Днипро, Кривбас, Нафтовик, сейчас Карпаты, судя по всему следующим в очереди Динамо и главный режисер и продюсер этого сериала - беееняя...
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+4
-3
ascent (Луксор)
30.06.2020 в 16:20
Хорошо когда есть на кого свалить все несчастья у нас в стране (кто бы он не был)...
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+2
-3
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armik (Киев)
30.06.2020 в 16:24
Волынь пропустил. А Динамо передано суркисам незаконно.Если бы кабмин имел желание его спасти, можно было бы забрать обратно.Но, желания нет.
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+1
-3
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Evgenariys (Чернигов)
30.06.2020 в 17:27
я что-то сомневаюсь что наш кабмин будет лучше рулить Динамо, чем Суркисы, посадят штук 50 дармоедов-чиновников и будут цветы Лобановскому покладать без конца, на этом все закончится
0
0
alexfc (Киев)
30.06.2020 в 16:12
В них два матчи в Маріуполі 01.07 та 04.07. Раз не перший не поїхали, то там і другий скопом. І зняття з чемпіонату автоматично, згідно регламенту
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+6
0
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Drovko (Lviv)
30.06.2020 в 16:10
До побачення УПЛ
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+4
0


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