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Бразильский защитник Ворсклы покинул полтавский клуб
Артур Батиста попрощался с командой
Защитник "Ворсклы" Артур Батиста де Соуза покидает полтавский клуб.
Бразильский легионер в соцсетях попрощался с командой:
"Спасибо! Желаю всего наилучшего всем, кто работает в этом клубе. Было замечательно стать частью всего с вами за последние 2 года. Спасибо, Полтава!" – написал Артур в инстаграм.
Ранее СМИ сообщали о том, что "Ворскла" не будет продлевать контракты с рядом игроков, среди которых фигурировал и Артур. Судя по всему, срок действия контракта бразильца был рассчитан до конца июня.
Напомним, что "Ворскла" подписала бразильца два года назад, и за это время футболист провел за полтавчан 40 матчей, в которых отдал 3 ассиста.