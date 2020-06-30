Бразильский защитник Ворсклы покинул полтавский клуб

Защитник "Ворсклы" Артур Батиста де Соуза покидает полтавский клуб.

Бразильский легионер в соцсетях попрощался с командой:

"Спасибо! Желаю всего наилучшего всем, кто работает в этом клубе. Было замечательно стать частью всего с вами за последние 2 года. Спасибо, Полтава!" – написал Артур в инстаграм.

Ранее СМИ сообщали о том, что "Ворскла" не будет продлевать контракты с рядом игроков, среди которых фигурировал и Артур. Судя по всему, срок действия контракта бразильца был рассчитан до конца июня.

Напомним, что "Ворскла" подписала бразильца два года назад, и за это время футболист провел за полтавчан 40 матчей, в которых отдал 3 ассиста.