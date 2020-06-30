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Бразильский защитник Ворсклы покинул полтавский клуб

Премьер-лига
(3 голосов)

Артур Батиста попрощался с командой

Бразильский защитник Ворсклы покинул полтавский клуб
Новина українською

Защитник "Ворсклы" Артур Батиста де Соуза покидает полтавский клуб.

Бразильский легионер в соцсетях попрощался с командой:

"Спасибо! Желаю всего наилучшего всем, кто работает в этом клубе. Было замечательно стать частью всего с вами за последние 2 года. Спасибо, Полтава!" – написал Артур в инстаграм.

Ранее СМИ сообщали о том, что "Ворскла" не будет продлевать контракты с рядом игроков, среди которых фигурировал и Артур. Судя по всему, срок действия контракта бразильца был рассчитан до конца июня.

Напомним, что "Ворскла" подписала бразильца два года назад, и за это время футболист провел за полтавчан 40 матчей, в которых отдал 3 ассиста.

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В статье: Ворскла (Полтава) Артур Батиста де Соуза
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Комментарии (4)
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Liverpool 333 (Кировоград )
30.06.2020 в 17:49
Логика отсутствует у Ворсклы футболист отличный, сильнее за многих футболистов Ворсклы
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0
0
ffggpl (Харьков)
30.06.2020 в 17:24
Моё впечатление: всегда играл с высокой отдачей, но мастерства хватало не всегда. Удачи!
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0
0
swed (Харьков)
30.06.2020 в 16:49
один из самых слабых легионеров украинского футбола даже по нынешним невысоким меркам
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0
-1
Mike50 (M)
30.06.2020 в 16:56
а мне нравится этот игрок
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+1
0


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