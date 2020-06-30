  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Санжар: Работа идет по графику. Если руководство Карпат скажет ехать в Мариуполь, мы готовы
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Санжар: Работа идет по графику. Если руководство Карпат скажет ехать в Мариуполь, мы готовы

Премьер-лига
(1 голосов)

Команда продолжает тренироваться и готовиться

Санжар: Работа идет по графику. Если руководство Карпат скажет ехать в Мариуполь, мы готовы
Новина українською

Сегодня в обед официально было подтверждено, что львовские "Карпаты" из-за финансовых проблем не отправились на календарный матч УПЛ с "Мариуполем".

УПЛ уже передала дело о неявке клуба в КДК УАФ, который должен засчитать львовянам техническое поражение.

В то же время, наставник "зелено-белых" Роман Санжар отметил, что команда тренируется и готова выехать в Мариуполь вечером 30 июня.

"У нас работа идет по графику. На 16:00 запланирована тренировка, и если руководство клуба скажет, что команда едет в Мариуполь, мы готовы (интервью записывалось утром вторника, когда еще не было официальной информации, - прим).

Хотел бы добавить, что в коллективе существенно улучшилась ситуация с погашением долгов. Этот вопрос решается и уже фактически закрыт", – заявил Санжар.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Роман Санжар Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...