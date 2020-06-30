Санжар: Работа идет по графику. Если руководство Карпат скажет ехать в Мариуполь, мы готовы

Сегодня в обед официально было подтверждено, что львовские "Карпаты" из-за финансовых проблем не отправились на календарный матч УПЛ с "Мариуполем".

УПЛ уже передала дело о неявке клуба в КДК УАФ, который должен засчитать львовянам техническое поражение.

В то же время, наставник "зелено-белых" Роман Санжар отметил, что команда тренируется и готова выехать в Мариуполь вечером 30 июня.

"У нас работа идет по графику. На 16:00 запланирована тренировка, и если руководство клуба скажет, что команда едет в Мариуполь, мы готовы (интервью записывалось утром вторника, когда еще не было официальной информации, - прим).

Хотел бы добавить, что в коллективе существенно улучшилась ситуация с погашением долгов. Этот вопрос решается и уже фактически закрыт", – заявил Санжар.