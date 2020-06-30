Перед матчем с Динамо Майкон вернулся в общую группу Шахтера

После ничьей с "Зарей" (0:0) "Шахтер" начал подготовку к матчу 29-го тура УПЛ с "Динамо".

В общую группу "горняков" вернулся полузащитник Майкон, который с середины марта залечивал рецидив травмы колена. Сегодня бразилец провел первую полноценную тренировку.

Напомним, что матч "Динамо" – "Шахтер" состоится 4 июля на НСК "Олимпийский". Начало в 19:30.