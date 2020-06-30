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Перед матчем с Динамо Майкон вернулся в общую группу Шахтера

Премьер-лига
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Бразилец был вне игры с середины марта

Перед матчем с Динамо Майкон вернулся в общую группу Шахтера
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После ничьей с "Зарей" (0:0) "Шахтер" начал подготовку к матчу 29-го тура УПЛ с "Динамо".

В общую группу "горняков" вернулся полузащитник Майкон, который с середины марта залечивал рецидив травмы колена. Сегодня бразилец провел первую полноценную тренировку.

Напомним, что матч "Динамо" – "Шахтер" состоится 4 июля на НСК "Олимпийский". Начало в 19:30.

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В статье: Шахтер (Донецк) Майкон де Андраде
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Источник:
ФК Шахтер

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