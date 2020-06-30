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Вакула: Очень хочется показать тренерскому штабу Шахтера, что я достоин быть в составе

Премьер-лига
(2 голосов)

Форвард будет ждать своего шанса

Вакула: Очень хочется показать тренерскому штабу Шахтера, что я достоин быть в составе
Новина українською

Хавбек "Шахтера" Владислав Вакула рассказал о подготовке команды к матчу 29-го тура УПЛ с "Динамо".

"В отличном настроении готовимся к встрече с "Динамо".

Для меня это первое чемпионство в карьере. Эмоции до сих пор переполняют! Хочу посвятить медаль моим родителям. Это их заслуга, что я стал футболистом.

Очень хочется показать тренерскому штабу, что я достоин быть в составе. Думаю, в оставшихся матчах чемпионата возможность проявить себя получат ребята, которые мало играли на протяжении сезона. Буду продолжать работать и ждать своего шанса", - сказал Вакула.

Напомним, что матч "Динамо" – "Шахтер" состоится 4 июля на НСК "Олимпийский". Начало в 19:30.

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В статье: Шахтер (Донецк) Владислав Вакула
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Источник:
ФК Шахтер

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