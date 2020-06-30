Бабич: Если предложат новый контракт с Мариуполем, надо будет садиться и разговаривать

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич, контракт которого заканчивается по окончанию сезона, рассказал о том, планирует ли он продолжить работу на своей должности.

— Вы хотите продолжить работу в "Мариуполе"? У вас были разговоры с руководством клуба по поводу продления контракта?

— На текущий момент мой контракт действует до конца июля. Разговоров других не было. В принципе, ситуация нормальная. На протяжении предыдущих двух лет у меня также заканчивался контракт и после этого мы садились за стол, разговаривали и всегда находили компромисс.

Я вижу перспективу в этой команде. Если предложат новый контракт, надо будет садиться и разговаривать. Надо будет понять, кто остается в команде, так как у нас много арендованных футболистов, у которых заканчиваются контракты.

Нужно понимать, какие задачи будут, какое развитие у клуба. В целом, у сегодняшней команды я вижу достаточно хорошую перспективу. У нас много молодых ребят. Пауза между сезонами будет небольшая, и, я думаю, это уже будут такие полноценные игроки Премьер-лиги.

— Уже известно, кто из арендованных игроков "Шахтера" останется, а кто будет возвращаться?

— Нет. В том и дело, что еще пока ничего неизвестно. Чемпионат еще идет. У нас стоит задача через стыковые матчи попасть в квалификацию Лиги Европы. От этого тоже много зависит. Это нормальная ситуация и каждый год она повторяется, поэтому все решится по окончании этого чемпионата.