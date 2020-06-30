Фенербахче готов предложить за аренду Жерсона Родригеса 1 млн евро

Не так давно в турецких СМИ появилась информация о том, что "Фенербахче" заинтересовался вингером "Динамо" Жерсоном Родригесом, который играет в аренде в "Анкарагюджю".

Теперь же местное издание Yeni Safak несколько обновило и уточнило информацию по возможному трансферу.

Источник сообщает, что "Фенер" намерен арендовать игрока с правом выкупа. При этом турецкий гранд готов предложить за годичную аренду Жерсона 1 млн евро.

Интересно, что ранее была информация о том, что киевский клуб оценивает полновесный трансфер игрока в 5 млн евро.

Напомним, что контракт Жерсона с "Динамо" рассчитан до лета 2024-го года. В текущем сезоне футболист провел за "Анкарагюджю" 10 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи.