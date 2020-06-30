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Фенербахче готов предложить за аренду Жерсона Родригеса 1 млн евро

Премьер-лига
(1 голосов)

Вингер Динамо может остаться в Турции

Фенербахче готов предложить за аренду Жерсона Родригеса 1 млн евро
Новина українською

Не так давно в турецких СМИ появилась информация о том, что "Фенербахче" заинтересовался вингером "Динамо" Жерсоном Родригесом, который играет в аренде в "Анкарагюджю".

Теперь же местное издание Yeni Safak несколько обновило и уточнило информацию по возможному трансферу.

Источник сообщает, что "Фенер" намерен арендовать игрока с правом выкупа. При этом турецкий гранд готов предложить за годичную аренду Жерсона 1 млн евро.

Интересно, что ранее была информация о том, что киевский клуб оценивает полновесный трансфер игрока в 5 млн евро.

Напомним, что контракт Жерсона с "Динамо" рассчитан до лета 2024-го года. В текущем сезоне футболист провел за "Анкарагюджю" 10 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Динамо (Киев) Жерсон Родригес Анкарагюджю
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Комментарии (4)
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СашаXM (Хмельницкий)
30.06.2020 в 19:53
ого такими методами ДК в плюс выходит ))) жаль что это не усилило состав, хотя кажись игрок неплох и под стиль подходил ... хз=хз
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fcchauka (Днепр)
30.06.2020 в 20:09
А дырке вообще ктото подходит? Тренера в команде уже сколько лет нет? Одни бездари.
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СашаXM (Хмельницкий)
30.06.2020 в 20:26
ну подходит много кто, один вопрос, что всякие Селюки подсовывают кучу мусора .. а так Родригес, Вербич, Пиварич, Шапаренко - неплохо играют, своих вагон, главное с умом соединить толкового легионера и своих ребят, а то напихают весь мусор в старт типа Каргбо и Караваева и потом непоймут че так то? А свои толковые сидят ждут .. Цыта, Шепелев, Попов наконец-то пробился, можно игрть, в теперешнем то чемпе!
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Володимирович (Кременчуг)
30.06.2020 в 19:14
Практично топ-трансфер для ДК! Якщо не помиляюсь 500 000 вже заробили на аренді , зараз ще 1 000 000 і потім продати за 6-7 (поки що оцінюють в 5, але після сезону в ФБ ціна зросте). В нинішніх умовах дуже не погано для ДК. Одна проблема : головне щоб зароблені кошти не витратили на Че-Че, Сідклея і т.і.
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